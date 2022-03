Tottenham x Everton: onde assistir a transmissão hoje ao vivo (07/03)

Tottenham e Everton entram em campo nesta segunda-feira, a partir das às 17h, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Pela 28ª rodada do Campeonato Ingês, a transmissão será realizada no streaming para assinantes. A seguir, confira os detalhes de onde assistir a transmissão de Tottenham x Everton hoje.

Onde assistir transmissão de Tottenham x Everton

O jogo do Tottenham x Everton vai ser transmitido hoje, 7 de março, no streaming Star +, a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no Campeonato Inglês de 2022.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações da transmissão do jogo do Tottenham x Everton hoje

Data: 07/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Últimos jogos Tottenham x Everton

07/11/2021 – Everton 0 x 0 Tottenham – Campeonato Inglês

16/04/2021 – Everton 2 x 2 Tottenham – Campeonato Inglês

10/02/2021 – Everton 5 x 4 Tottenham – Copa da Inglaterra

Confira como foi o último jogo do Tottenham x Everton.

Escalação de Tottenham e Everton

Tottenham: Lloris; Davies, Dier, Romero; Sessegnon, Hojbjerg, Bentacur, Doherty; Son, Harry Kane, Kulusevski

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Kenny; Doucoré, Allan, Van de Beek; Gray, Richarlison, Gordon

O Tottenham entra em campo nesta segunda-feira buscando dar a volta por cima. Na última semana, foi eliminado pelo Middlesbrough na Copa da Inglaterra em partida única. Pela liga nacional, aparece em sétimo lugar com 42 pontos, ou seja, contabiliza treze partidas, três empates e nove derrotas.

Enquanto isso, o Everton corre o risco de chegar na zona de rebaixamento se perder o jogo de hoje. Em décimo sétimo lugar com 22 pontos, tem seis vitórias, quatro empates e catorze jogos perdidos na temporada. Por isso, deve colocar em campo os seus jogadores titulares para levar para casa os três pontos.

