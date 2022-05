Onde assistir West Ham x Manchester City ao vivo e horário hoje (15/05)

O time do West Ham busca a classificação para torneios internacionais, enquanto o City se mantém vivo pela esperança do título

Vivo na briga pelo título do Campeonato Inglês esta temporada, o Manchester City visita o West Ham neste domingo (15/05), a partir das 10h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 37ª rodada, a penúltima da temporada. Saiba onde assistir West Ham x Manchester City ao vivo para não perder nenhum lance.

Onde assistir West Ham x Manchester City hoje?

O jogo do West Ham e Manchester City hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite para todos os estados do Brasil, através das operadoras de TV por assinatura, o jogo do Campeoanto Inglês neste domingo.

Outra opção para acompanhar é através do Star +, serviço de streaming da Disney, disponível tanto pelo aplicativo para celular como para tablets, computadores e smart TV.

Você só precisa acessar o seu usuário e curtir a programação, incluindo os esportes.

Informações do jogo West Ham x Manchester City hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star+

Escalações de West Ham x Manchester City:

Ogbonna continua sendo a única baixa para o time de Londres.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Cresswell, Zouma, Dawson, Coufal; Rice, Soucek, Benrahma, Lanzini; Pablo Fornals e Bowen. Técnico: David Moyes

Dias, Walker e Stones são desfalques para o comandante Guardiola no jogo deste domingo.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Rodrio, Aké, Zinchenko; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundongan; Mahrez, Foden e Sterling. Técnico: Pep Guardiola

West Ham e Manchester City no Campeonato Inglês

Em 7º lugar com 55 pontos, o West Ham busca confirmar o seu espaço em competições internacionais na próxima temporada. Neste momento, o elenco tem a possibilidade de disputar a Conference League, mas ainda pode conquistar a vaga para a Liga Europa. Porém, depende do resultado positivo neste domingo e torcer por derrota dos adversários diretos.

Do outro lado, o Manchester City é o favorito para conquistar o título do Campeonato Inglês. Depois de vencer os Wolves durante a semana, o grupo de Guardiola abriu vantagem com o Liverpool de três pontos e, por isso, a vitória no confronto deste domingo é essencial para garantir-se mais próximo da taça da temporada.

Retrospecto de West Ham x Manchester City

O último jogo entre as equipes de West Ham e Manchester City aconteceu em 28 de novembro de 2021, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, na temporada atual.

Pelo placar de 2 x 1, a equipe de Manchester levou a melhor com gols de Gundongan e Fernandinho, jogando em casa no Etihad Stadium. Lanzini descontou.

Confira como foi o último jogo entre os times.