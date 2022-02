Saiba onde assistir ao jogo do Tottenham hoje. Foto: Reprodução / Tottenham Hotspur @SpursOfficial

Equipes se enfrentam neste domingo pela vigésima quinta rodada do Campeonato Inglês

Onde vai passar jogo do Tottenham x Wolves hoje na TV e horário (13/02)

O duelo entre Tottenham e Wolves vai acontecer neste domingo (13/02), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 11h (Horário de Brasília), jogando no Tottenham Hotspur Stadiumt. Confira onde assistir ao jogo do Tottenham hoje ao vivo na TV.

Onde vai passar o jogo do Tottenham hoje

O canal ESPN (TV Paga) e Star + (Serviço de Streaming da Disney) vão passar o jogo do Tottenham e Wolves neste domingo para todo o Brasil a partir das onze horas da manhã.

A plataforma está disponível por assinatura no site (www.starplus.com) e também no aplicativo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

O Tottenham vem da segunda derrota seguida no Campeonato Inglês. Na última quarta, perdeu para o Southampton e, por isso, espera conseguir dar a volta por cima na rodada deste domingo. Em sétimo lugar com 36 pontos, ainda sonha com a possibilidade de alcançar o G-4.

Enquanto isso, o time do Wolves volta para os gramados depois de ser derrotado pelo Arsenal na última quinta do Campeonato Inglês. O elenco acabou perdendo a sequência de vitórias que contabilizava, aparecendo em oitavo lugar com 34 pontos tendo a possibilidade de ganhar a vaga em competições internacionais para o ano que vem.

Escalação do Tottenham e Wolves

Escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Romero, Davies; Emerson, Winks, Hojberg, Reguillon; Son, Kane, Lucas Moura

Escalação do Wolves: José Sá; Kilman, Coady, Saiss; Rúben Neves, Marçal, João Moutinho, Semedo; Raul Jímenez, Trincão, Podence

Veja como foi o último jogo do Tottenham x Wolves.

