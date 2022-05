Premier League: onde assistir Leeds x Chelsea ao vivo e horário (11/05)

Nesta quarta-feira, Leeds e Chelsea disputam a 33ª rodada do Campeonato Inglês a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio Elland Road, na cidade de Leeds, com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir Leeds x Chelsea ao vivo de maneira online.

Onde assistir Leeds x Chelsea ao vivo?

O jogo do Leeds e Chelsea hoje, pelo Campeonato Inglês, será transmitido ao vivo no streaming Star +, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, o confronto nesta quarta-feira será exibido somente no Star +, serviço de streaming por assinatura da Disney para todos os estados do país.

A plataforma está disponível no celular (Android e iOS), computador, smart TV ou tablets. Para conhecer os pacotes e tornar-se membro, o torcedor deve acessar o site (www.starplus.com) e optar pelo serviço.

Informações do jogo do Leeds x Chelsea hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Elland Road, na cidade de Leeds

Onde assistir: Star +

Escalações de Leeds x Chelsea:

Roberts, Forshaw, Bamford e Dallas estão lesionados, enquanto Ayling cumpre suspensão.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Firpo, Cooper, Llorente, Shackleton; Phillips, Klich, Harrison, Rodrigo; Raphinha e James. Técnico: Jesse Marsch

Jorginho e Kanté são dúvidas, enquanto Ben Chilwell e Hudson-Odoi continuam fora.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Christinsen, Sarr; Loftus-Cheek, Azpilicueta, Kovacic, Níguez; Ziyech, Werner e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel

Leeds e Chelsea no Campeonato Inglês

O elenco do Leeds ocupa a 18ª posição do Campeonato Inglês com 34 pontos, integrando a zona de rebaixamento pela reta final da temporada. Empatado na pontuação com o primeiro time fora da degola, o time promete brigar do começo ao fim pelos três pontos para afastar o fantasma do rebaixamento.

Enquanto isso, o Chelsea continua brigando pela vaga na Champions do ano que vem. Em terceiro lugar com 67 pontos, os Blues tem apenas um de vantagem com o Arsenal, ou seja, precisa da vitória no confronto desta quarta-feira para aumentar a diferença e isolar-se na tabela, faltando apenas três jogos para a temporada acabar.

Último jogo de Leeds x Chelsea:

O último encontro do Leeds e Chelsea foi realizado em 11 de dezembro de 2021, na temporada atual, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

Pelo placar de 3 a 2, os Blues venceram com gols de Jorginho e Mount. Já Rapinha e Joe Gelhardt descontaram.

Confira como foi o último jogo entre os times.