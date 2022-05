Premier League: onde assistir Watford x Everton ao vivo e horário (11/05)

Para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento, o Everton enfrenta o já rebaixado Watford nesta quarta-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Vicarage Road, na cidade de Watford. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês e, por isso, saiba onde assistir Watford x Everton ao vivo.

Onde assistir Watford x Everton ao vivo?

O jogo do Watford e Everton hoje será transmitido no Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming da Disney tem os direitos de transmissão do Campeonato Inglês na temporada e, por isso, o torcedor pode acompanhar todas as rodadas através do aplicativo para celular, tablets, computador e também na smart TV.

Para conhecer os planos, você deve acessar o site (www.starplus.com) e escolher o melhor para o seu bolso e de acordo com as suas opções.

Informações do jogo Watford x Everton hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vicarage Road, na cidade de Watford

Onde assistir: Star +

Escalações de Watford x Everton:

Samir, João Pedro, Louza, Cleverley, Hernández e Kucka estão indisponíveis ao jogo desta quarta, enquanto Kamara cumpre suspensão após ser expulso.

Provável escalação do Watford: Foster; Masina, Troost-Ekong, Femenía, Cathcart; Kayembe, Sema, Sissoko; King, Ismaila Sarr e Dennis. Técnico: Roy Hodgson

Townsend e Petterson são baixas ao jogo de hoje.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate; Iwobi, Doucouré, Delph, Mykolenko; Gray, Richarlison e Gordon. Técnico: Frank Lampard

Watford e Everton na Premier League

O time do Watford já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Em 19º lugar com 22 pontos, o grupo não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento, com doze pontos de diferença com o primeiro colocado fora da degola. Por isso, apenas cumpre tabela nesta quarta-feira.

Do outro lado, o Everton ainda corre contra o tempo para escalar do rebaixamento nesta temporada. Sob o comando do ex-jogador Frank Lampard, os The Blues estão em 16º lugar com 35 pontos, contabilizando apenas um ponto a mais que o primeiro na zona de rebaixamento. Se vencer o confronto desta quarta-feira, consegue aumentar a diferença e ficar tranquilo nas próximas rodadas.

Último jogo de Watford x Everton

O último encontro de Watford e Everton aconteceu em 23 de outubro de 2021, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês na temporada atual, jogando no Goodison Park, em Liverpool.

Pelo placar de 5 a 2, o time do Watford goleou os adversários com gols de Joshua King, Kucka e Dennis.

Confira como foi o último jogo das equipes no vídeo.