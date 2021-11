Saiba onde assistir ao jogo do Wolves x Everton hoje e horário – 01/11

As equipes de Wolves x Everton se enfrentam nesta segunda-feira, 01/11, às 17h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Inglês no Molineux Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Wolves x Everton hoje? O confronto do Wolves e Everton hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 01 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, cidade de Wolverhampton, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Wolves x Everton

O técnico do Everton, Rafa Benítez, garantiu que Richarlison está apto para jogar nesta segunda, enquanto Doucoure, Fabian Delph, Yerry Mina, Dominic Calvert-Lewin e André Gomes seguem fora.

Já os Lobos não podem contar com Jonny, Pedro Netro, Bueno e Mosquea, lesionados.

Wolves : José Sá; Saliss, Coady, Kilman; Marçal, João Moutinho, Neves, Semedo; Hee-Chan, Raul Jiménez, Trincão

: José Sá; Saliss, Coady, Kilman; Marçal, João Moutinho, Neves, Semedo; Hee-Chan, Raul Jiménez, Trincão Everton: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Digne; Gordon, Allan, Davies, Townsend; Gray, Richarlison

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco dos Wolves entra em campo nesta segunda depos de ficar no empate com o Leeds na última rodada da semana passada. Agora, ocupando a 11ª posição com treze pontos, espera contar com a força de sua torcida em casa para ganhar o jogo de hoje e, dessa maneira, continuar sem perder nas rodadas.

Enquanto isso, o Everton aparece em 9ª posição com catorze pontos conquistados, ou seja, venceu quatro dos nove jogos que disputou até o momento no Campeonato Inglês. Além disso, tem que se recuperar do seu saldo negativo de três rodadas sem ganhar, o que pode preocupar os torcedores.

