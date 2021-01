Sheffield United x Newcastle: onde assistir e possíveis escalações (12/01)

Sheffield United e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (12), ás 15h, pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês, no Bramall Lane Stadium. Ambas as equipes precisam da vitória para afastar o fantasma do rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Sheffield United x Newcastle: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília)

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Na lanterna do campeonato, o Sheffield precisa vencer de qualquer maneira hoje. Sofre na temporada com apenas dois pontos, já que ainda não venceu nenhum jogo, apenas empatou dois e perdeu quinze. Ademais, se apresentar um bom rendimento em campo nos próximos compromissos, tem a chance de descartar o rebaixamento.

Enquanto isso, o Newcastle também está ameaçado pela zona da degola. Em 15º com dezenove pontos, a equipe visitante conta com os três pontos de hoje para subir na tabela de classificação e assim, quem sabe, conquistar uma vaga na Liga Europa.

Possíveis escalações de Sheffield United x Newcastle

George Baldock e Enda Stevens ainda são dúvidas para o time da casa, uma vez que continuam em recuperação de suas lesões.

Possível Sheffield: Ramsdale; Stevens, Jagielka, Egan, Basham, Baldock; Fleck, Ampadu, Berge; Sharp e Mousset.

Não recuperado totalmente da covid-19, o jovem Allan Saint-Maximin deve voltar aos treinos com a equipe nos próximos dias. Elliot Anderson deve estar novamente em campo nesta terça.

Possível Newcastle: Darlow; Yedlin, Fernández, Clark, Schar, Ritchie; Almiron, Matthew Longstaff, Longstaff; Wilson, Joelinton.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante a semana pela décima oitava rodada da Premier League. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Wolves x Everton – Terça-feira – 17h15

Manchester City x Brighton – Quarta-feira – 15h

Tottenham x Fulham – Quarta-feira – 17h15

Arsenal x Crystal Palace – Quinta-feira – 17h

West Ham x West Bromwich – Terça-feira (19) – 15h

Leicester City x Chelsea – Terça-feira (19) – 17h15

Leeds x Southampton – Quarta-feira (20) – 15h

Fulham x Manchester United – Quarta-feira (20) – 17h15

Liverpool x Burnley – Quinta-feira (21) – 17h