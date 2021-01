Southampton x Arsenal: onde assistir e possíveis escalações (26/01)

Depois de vencer o confronto pela quarta fase da Copa da Inglaterra, o Southampton recebe novamente, no St Mary’s Stadium, o Arsenal nesta terça-feira (26), às 17h15, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Apenas dois pontos separam as duas equipes na tabela. Quem vencer, avança na classificação. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Southampton x Arsenal: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Southampton x Arsenal

Para o time da casa, Kyle Walker-Peters, Moussa Djenepo, Vestergaard, Smallbone e os garotos Michael Obafemi e Nathan Tella estão indisponíveis para o treinador Ralph Hasenhüttl, já que estão todos machucados.

Já Ryan Bertrand cumpre suspensão.

Possível Southampton: McCarthy; Vokins, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, N’Lundulu; Walcott, Danny Ings.

Pablo Marí, ex-Flamengo, segue sendo dúvida para o jogo de hoje, já que apresentou lesão na panturrilha esquerda na semana passada. Ceballos, com o mesmo problema, também é baixa.

Possível Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Soares, Bellerín; Partey, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, saiba os horários e quais são.

Newcastle x Leeds – 15h

Crystal Palace x West Ham – 15h

West Bromwich x Manchester City – 17h15

Chelsea x Wolves – Quarta-feira (27) – 15h

Burnley x Aston Villa – Quarta-feira (27) – 15h

Brighton x Fulham – Quarta-feira (27) – 16h30

Manchester United x Sheffield United – Quarta-feira (27) – 17h15

Everton x Leicester – Quarta-feira (27) – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Southampton ocupa a 10ª posição do Campeonato Inglês, com vinte e nove pontos. Dessa maneira, tem oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Portanto se vencer o jogo de hoje, avança para três posições, chegando ainda mais próximo da parte de cima da tabela.

O Arsenal vem logo atrás, em 11º lugar contabilizando vinte e sete. Então, venceu oito jogos, empatou três e perdeu oito. A equipe londrina não vem bem na temporada, correndo o risco até mesmo de chegar na zona de rebaixamento. Agora, precisa correr atrás do prejuízo e tentar chegar até a parte de cima da tabela.