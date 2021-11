Southampton x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações (05/11)

Em confronto direto, as equipes de Southampton x Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira, 05/11, às 17h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês no St Mary’s Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Southampton x Aston Villa? A partida entre Southampton e Aston Villa terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 05 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, cidade de Southampton, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Southampton x Aston Villa

O técnico do Southampton, Ralph Hasenhüttl, poderá contar com Armando Broja e Moussa Djenepo, enquanto Jack Stephens continua indisponível.

Já os visitantesn não tem em campo Erzi Konsa, Morgan Sanson e Jaden Philogene-Bidace. Porém, Danny Ings, Bertrand Traoré e Douglas Luiz estão disponíveis, todos ex-jogadores dos Saint.

Southampton : McCarthy; Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Livramento; Romeu, Redmond, Ward-Prowse, Elyounoussi; Adams, Armstrong

: McCarthy; Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Livramento; Romeu, Redmond, Ward-Prowse, Elyounoussi; Adams, Armstrong Aston Villa: Martínez; Cash, Mings, Targett, Tuanzebe; McGinn, Douglas Luiz, Ramsey; Buendía, Watkins, Bailey

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de derrotar o Watford fora de casa, o Southampton volta a jogar nesta sexta-feira em busca dos três pontos para subir na tabela do Campeonato Inglês. Com o apoio da torcida em seu favor desta vez, pode conseguir o seu segundo triunfo seguido. Por fim, segue em 14º com onze pontos.

Enquanto isso, o Aston Villa vem logo atrás com dez pontos. Em uma sequência de quatro derrotas seguidas, o elenco precisa da vitória nesta sexta-feira se quiser subir na classificação e, principalmente, escapar do rebaixamento para seguir na elite em busca de torneios internacionais.

