Tottenham x Leicester (20/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Tottenham e Leicester se enfrentam neste domingo (20), às 11h15, pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês, no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Quem vencer o confronto de hoje, ocupa a vice-liderança do torneio, atrás somente do líder Liverpool. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Tottenham x Leicester: onde assistir?

A partida entre Tottenham x Leicester possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 11h15 (Horário de Brasília).

Confronto vale a vice-liderança

Apenas um ponto separa as equipes na tabela. Em terceiro lugar, com vinte e cinco, o Tottenham perdeu a liderança para o Liverpool depois de ser derrotado no confronto direto e, assim, assistir o time de Klopp ganhar ontem e assumir a ponta com folga. Entretanto, mesmo se vencer, ainda fica três pontos atrás do líder. Na Liga Europa, enfrenta o Wolfsberg.

Mas o Leicester, com vinte e quatro e em quarto lugar, também está bem no campeonato e quer a segunda posição, conquistada pelo Everton ontem. Assim, o empate não basta. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.

Possíveis escalações de Tottenham x Leicester

Mourinho ainda não conta com Lamela e Tanganga. Quanto a Gareth Bale, o treinador acrescentou que ele pode retornar ao elenco.

Provável Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Eric Dier, Davies; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Son, Harry Kane.

Para o técnico Brendan Rodgers, Castagne e Daniel Amartey estão aptos para retornar ao time, mas devem passar por todas as avaliações antes.

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Justin, Ndidi, Fuchs; Mendy, Tielemans, Under; Maddison, Barnes; Vardy.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além de Tottenham x Leicester, a décima quarta rodada da Premier League traz outros nove jogos, seguindo até a segunda-feira (21). Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Crystal Palace 0 x 7 Liverpool

Southampton 0 x 1 Manchester City

Newcastle 1 x 1 Fulham

Everton 2 x 1 Arsenal

Brighton x Sheffield United – 09h – ESPN BRASIL

Manchester United x Leeds -13h30 – ESPN BRASIL

West Bromwich x Aston Villa – 16h15 – DAZN

Burnley x Wolves – Segunda – 14h30

Chelsea x West Ham – Segunda – 17h