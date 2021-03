West Ham x Arsenal: onde assistir e horário do clássico inglês (21/03)

West Ham eArsenal se enfrentam neste domingo (21) a partir das 12h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

West Ham x Arsenal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do West Ham mostrou um bom desempenho em campo nas últimas rodadas. Em 5º com quarenta e oito pontos, o time da casa venceu catorze jogos, empatou seis e perdeu oito. Dessa maneira, vencendo hoje, empata com o Chelsea em cinquenta e um. Então, Lingard está de volta ao time titular, enquanto Pablo Fornals, Ogbonna, Ryan Fredericks, Masuaku e Yarmolenko seguem lesionados.

O Arsenal aparece em 10º com quarenta e um pontos. Precisando somar vitórias para, assim, garantir uma vaga na Champions, o time vermelho tem que ganhar neste domingo de qualquer maneira. Em seu plantel, Arteta pode contar novamente com Saka e Willian.

Possíveis escalações de West Ham x Arsenal

Possível West Ham: Fabianski; Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Coufal, Soucek, Noble, Johnson; Bowen, Michail.

Possível Arsenal: Leno; Tierney, David Luiz, Gabriel, Soares; Xhaka, Partey; Rowe, Odegaard, Pepé; Lacazette.

O West Ham entrou em campo no último domingo (14) em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Por 1 a 0, foi derrotado pelo Manchester United.

Enquanto isso, o Arsenal perdeu para o Olympiacos na quinta-feira (18), mas garantiu o passaporte para as quartas de final da Liga Europa.

