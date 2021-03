West Ham x Leeds: onde assistir e possíveis escalações – 08/03/2021

West Ham e Leeds se enfrentam nesta segunda-feira (08) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

West Ham x Leeds: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

Em 7ª posição com quarenta e cinco pontos, o West Ham pode terminar a rodada em 4º com quarenta e oito pontos se vencer e o Chelsea tropeçar contra o Everton também nesta segunda-feira. Ao todo, venceu treze jogos, empatou seis e perdeu sete. No jogo de hoje, o goleiro Fabianski é dúvida, enquanto Masuaku, Ogbonna e Yarmolenko seguem fora.

Por outro lado, o Leeds aparece em 11º contabilizando trinta e cinco pontos. Com a vitória, não altera o seu lugar, já que perde no saldo de gols para o Arsenal, rival acima na tabela. No confronto desta segunda, Marcelo Bielsa não possui em seu plantel Kalvin Phillips, Robin Koch, Jamie Shackleton e Adam Forshaw.

Possíveis escalações de West Ham x Leeds

Possível West Ham: Randolpho (Fabianski); Diop, Dawson, Cresswell; Coufal, Rice, Soucek, Johnson; Fornals, Lingard; Michail.

Possível Leeds: Meslier; Llorente, Dallas, Cooper, Ayling; Klich, Struijk, Raphael, Costa, Roberts; Bamford.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no último fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, o West Ham foi derrotado pelo Manchester City em 2 a 1.

Enquanto isso, o Leeds também perdeu na rodada. Por 1 a 0, o Aston Villa saiu vitorioso do confronto.

