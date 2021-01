West Ham x West Bromwich: onde assistir ao jogo de hoje (19/01)

West Ham e West Bromwich entram em campo nesta terça-feira (19), às 15h, no Estádio Olímpico de Londres, em partida válida pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe pode chegar até as primeiras posições, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

West Ham x West Bromwich: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo serviço de streaming DAZN, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de West Ham x West Bromwich

Ao clube da casa, o lateral Masuaku e Balbuena continuam afastados já que o primeiro operou recentemente o joelho e o segundo continua lesionado. No entanto, Michail Antonio retorna ao time principal.

Provável West Ham: Fabianski; Coufal, Ogbonna, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Pablo, Michail.

Para o time visitante, os jogadores em falta são Diangana, Grant, Phillips e Johnstone, já que nem mesmo no banco estavam durante a última partida pelo Campeonato Inglês.

Provável Bromwich: Button; Gibbs, Ajayi, Bartley, O’shea; Livermore, Sawyers; Pereira Snodgrass, Grosicki; Robinson.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros quatro jogos também acontecem durante a semana pela décima oitava rodada da Premier League. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Wolves 1 x 2 Everton

Sheffield United 1 x 0 Newcastle

Burnley 0 x 1 Manchester United

Tottenham x Fulham – 17h15

Manchester City 1 x 0 Brighton

Arsenal 0 x 0 Crystal Palace

Leicester x Chelsea – 17h15

Leeds x Southampton – Quarta-feira (20) – 15h

Fulham x Manchester United – Quarta-feira (20) – 17h15

Liverpool x Burnley – Quinta-feira (21) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O West Ham aparece em 9ª posição, contabilizando vinte e nove pontos. Contudo, se ganhar o confronto de hoje, sobe duas colocações, acumulando trinta e dois, ou seja, igualando-se ao Everton. Se continuar com o bom rendimento em campo, tem a chance de alcançar as primeiras posições e assim uma vaga em competições para a próxima temporada.

A situação não é boa para o West Bromwich. Enquanto isso, o time visitante ocupa o 19º lugar, na zona de rebaixamento com apenas onze pontos. Dessa maneira, o Bromwich conquistou duas vitórias, cinco empates e onze derrotas. Se conseguir superar o West Ham, deixa a degola e termina a semana fora do perigo.