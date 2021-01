Wolves x Everton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (12/01)

O Wolves recebe o Everton nesta terça-feira (12), às 17h15, no Molineux Stadium, pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Ancelloti pode alcançar a quarta posição se garantir os três pontos, enquanto os Lobos querem subir na tabela. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Wolves x Everton: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília)

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 13º lugar com vinte e dois pontos, os Wolves querem garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, principalmente a Champions League. Entretanto, a equipe precisa continuar vencendo, isto é, somar pontos. Ao todo, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu sete.

Enquanto isso, a equipe do Everton aparece melhor na temporada. Ganhando hoje, pula para a 4ª posição da tabela, com trinta e dois pontos. Ademais, só não ultrapassa o Leicester, em terceiro lugar, pela diferença no saldo de gols entre os dois. Por fim, não joga nenhuma outra competição internacional.

Possíveis escalações de Wolves x Everton

Recuperado, Leander Dendoncker está de volta ao time principal. Além disso, Raul Jimenez, Marçal, Daniel Podence, Boly e Jonny continuam indisponíveis.

Possível Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Ait Nouri; Neves, João Moutinho, Dendoncker; Traore, Pedro Neto; Silva

O técnico Carlo Ancelotti revelou em entrevista coletiva que Dominic Calvert-Lewin não estará disponível para a partida de hoje por uma lesão no tendão, além de Fabian Delph e Jean-Phillippe Gbamin. Enquanto isso, Richarlison é dúvida e Jordan Pickford pode retornar ao gol.

Possível Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Mina, Holgate; Doucouré, Davies, Sigurdsson; Iwobi, Richarlison, Rodríguez

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante a semana pela décima oitava rodada da Premier League. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Wolves x Everton – Terça-feira – 17h15

Manchester City x Brighton – Quarta-feira – 15h

Tottenham x Fulham – Quarta-feira – 17h15

Arsenal x Crystal Palace – Quinta-feira – 17h

West Ham x West Bromwich – Terça-feira (19) – 15h

Leicester City x Chelsea – Terça-feira (19) – 17h15

Leeds x Southampton – Quarta-feira (20) – 15h

Fulham x Manchester United – Quarta-feira (20) – 17h15

Liverpool x Burnley – Quinta-feira (21) – 17h