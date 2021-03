Wolves x Liverpool: onde assistir e possíveis escalações – 15/03/2021

Wolves e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira (15) a partir das 17h (horário de Brasília), no Molineux Stadium, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Wolves x Liverpool: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em 13º com trinta e cinco pontos está a equipe do Wolves. Com o propósito de conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, o clube anfitrião precisa somar vitórias nas próximas rodadas. Dessa maneira, Raul Jimenez segue como baixa.

Por outro lado, o Liverpool quer retomar a liderança depois de ocupar a ponta da tabela por diversas rodadas. Em 8ª posição com quarenta e três, a equipe comandada por Klopp possui doze vitórias, sete empates e nove derrotas. Então, para o jogo desta segunda, Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip estão fora, enquanto Firmino é dúvida.

Possíveis escalações de Wolves x Liverpool

Possível Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, João Moutinho, Neves, Castro; Traoré, Pedro Neto; Willian José.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Mané, Jota.

Últimos jogos

Ademais, o Wolves jogou no último sábado (06) pela 27ª rodada do Campeonato Inglês contra o Aston Villa, fora de casa, ficando no empate em zero a zero.

Enquanto isso, o Liverpool garantiu a classificação nas quartas de final na quarta-feira (10) ao vencer o RB Leipzig por 2 a 0.

Jogos de hoje na tv: confira as partidas desta segunda-feira – 15/03/2021