Wolves x Tottenham (27/12): saiba onde assistir e escalações da partida

A partida entre Wolves x Tottenham neste domingo (27), às 16h15, fecha a 15ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes se enfrentam no Molineux Stadium, e finalizam as partidas do final de semana do ‘boxing day’ – tradicional feriado inglês logo após o Natal.

Onde assistir Wolves x Tottenham ?

A partida não terá transmissão na TV aberta, mas o torcedor pode assistir o confronto entre Wolves x Tottenham, na TV fechada, pela ESPN Brasil. A emissora exibe o duelo a partir das 16h15.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Wolves chega para o confronto logo após perder para o Burnley na última rodada por 2 a 1. Precisando se recuperar no campeonato, a equipe joga em casa contra um Tottenham, que vem em queda livre.

A equipe de José Mourinho chegou a liderar o Campeonato Inglês, mas caiu de rendimento nas últimas rodadas. Com uma sequência complicada de jogos, o Tottenham vem de duas derrotas seguidas – para Liverpool e Leicester – e caiu da primeira para a oitava posição da Premier League. No entanto, uma vitória no domingo pode colocar a equipe de volta no G-4.

Escalações de Wolves x Tottenham

Com uma campanha irregular, o Wolves soma seis vitórias na competição, assim como seis derrotas e dois empates. Para o confronto de domingo (27), a equipe não contará com os atletas: Raul Jimenez, Jonny e Dendoncke.

Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Podence; Silva, Neto.

Já o Tottenham, que também vive um momento de turbulência na competição, não terá disponível para o jogo, os atletas Tanganga e Lo Celso, lesionados. No entanto, o galês Gareth Bale, está com um problema na panturrilha e por isso é dúvida para o jogo.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Outros jogos da rodada da Premier League no domingo

Leeds x Burnley – 9h

West Ham x Brighton – 11h15

Liverpool x West Bromwich – 13h30