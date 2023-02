Saiba qual vai ser a escalação do jogo do Flamengo no Mundial. Foto: Reprodução Gilvan de Souza CRF

Qual a provável escalação do jogo do Flamengo hoje, Mundial de Clubes 2023?

Qual a provável escalação do jogo do Flamengo hoje, Mundial de Clubes 2023?

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, 07/02, contra o Al Hilal pela semifinal em Tanger, no Marrocos. Sob o comando do técnico português Vitor Pereira, o Rubro-Negro deve manter a escalação principal no jogo do Flamengo com Arrascaeta, Gabigol e Pedro no ataque. A dúvida fica com os atletas escalados para a defesa.

Deve entrar em campo os jogadores Santos; Matheuzinho, Filipe Luís, Léo Pereira, David Luiz; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

O técnico Vitor Pereira deve manter a escalação principal do Flamengo para o jogo no Mundial de Clubes contra o Al Hilal. Sem arriscar, utilizará Arrascaeta, Pedro e Gabigol no ataque. No meio de campo, Everton Ribeiro vai trabalhar para fazer a ligação ao lado de Gerson e Thiago Maia.

Gerson, que foi para o Olympique de Marseille em 2021, está de volta ao Rubro-Negro. João Gomes, por outro lado, trocou o Brasil pela Inglaterra para jogar pelos Wolves.

O goleiro Santos vai vestir a camisa titular, enquanto a dúvida principal fica com a defesa. Segundo o portal GE, Filipe Luís e Matheuzinho devem vestir a camisa titular, enquanto o provável é que David Luiz e Léo Pereira entrem em campo.

As baixas do comandante são Bruno Henrique e Victor Hugo. O primeiro está fora desde junho, enquanto o segundo se machucou em 13 de janeiro de 2023 no Campeonato Carioca.

Onde assistir Flamengo x Al Hilal hoje

O jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes tem transmissão na Globo, SporTV e nas plataformas GloboPlay, CazéTV e no FIFA Plus ao vivo.

Disponível na TV aberta para todos os estados do Brasil, a Globo vai transmitir a partida nesta terça-feira com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira. É de graça, basta sintonizar a emissora no televisor.

Outra opção é o SporTV, canal disponível entre operadoras de TV por assinatura. Aqui, Gustavo Villani e os comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho comandam a transmissão em todo o Brasil.

Para assistir online, o torcedor pode sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming apenas para assinantes. Mas para assistir de graça basta sintonizar no canal do Casimiro no Youtube e Twitch ou no FIFA+, plataforma de streaming da entidade de futebol.

Leia também:

Quem o Real Madrid enfrenta na semifinal do Mundial de Clubes 2023