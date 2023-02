Saiba como assistir ao jogo do Flamengo no Mundial. Foto: Reprodução Gilvan de Souza / CRF

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje x Al Hilal no Mundial de Clubes 2023

É dia de Flamengo no Mundial de Clubes! Em busca do segundo título, o clube carioca estreia na competição nesta terça-feira, 7 de fevereiro, contra o Al Hilal, na semifinal. A bola rola no jogo do Flamengo hoje às 16h (Horário de Brasília), em Tanger, no Marrocos. Aqui está todos os detalhes de onde assistir o Mundial hoje.

GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES

Quantos títulos mundiais tem o Flamengo?

O Flamengo tem um título do Mundial de Clubes conquistado em 1981. O elenco se classificou para a Copa Toyota, como era chamado o torneio, depois de vencer a Libertadores. O Liverpool também se classificou por ser o campeão da Champions League naquela edição.

Em 13 de dezembro de 1981, o Rubro-Negro entrou em campo no Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, no Japão, para enfrentar o Liverpool. Por 3 a 0, venceu os ingleses para erguer a primeira taça do Mundial de Clubes. Nunes abriu o placar, marcou outro e Adílio descontou.

Em 2017, a FIFA reconheceu como título mundial as conquistas a partir de 1960, incluindo o título do Flamengo em 1981. Antes da entidade assumir, em 2000, os campeões sul-americanos e europeus se enfrentavam em partida única para decidir quem seria o melhor time do mundo.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje contra o Al Hilal

O jogo do Flamengo hoje vai passar nos canais Globo e SporTV, e nas plataformas GloboPlay, CazéTV e no FIFA Plus ao vivo em todo o território nacional às 16h, horário de Brasília.

A Globo transmite ao vivo a partida entre Flamengo e Al Hilal nesta terça-feira na TV aberta para todos os estados do Brasil. A narração vai ser de Luís Roberto ao lado dos comentaristas Júnior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira direto do Marrocos.

Já no SporTV, canal pago entre operadoras por assinatura, a narração será de Gustavo Villani e os comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho.

Tem também a opção de assistir online. No GloboPlay as imagens estão de graça enquanto a retransmissão do SporTV são para assinantes. Dá para sintonizar também no canal do Cazé TV pelo Youtube e Twitch, ambos gratuitos, assim como no FIFA Plus.

Todas as opções estão disponíveis no navegador pelo computador, ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Tanger, no Marrocos

TV: Globo e SporTV

Online: GloboPlay,

O que é o Mundial de Clubes 2023

O Mundial de Clubes é uma competição de futebol organizada pela FIFA. O Campeonato do Mundo de Clubes é disputado por sete equipes, sendo os seis campeões continentais (de cada continente do mundo) e o representante da nação anfitriã.

Jogam o Mundial as equipes de Conmebol (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), UEFA (Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania). A FIFA determina o país-sede, aquele que recebe o evento, e o atual time campeão é chamado para disputar como convidado.

A FIFA assumiu o controle do Mundial em 2000. Antes, apenas o campeão europeu e sul-americano jogavam a final em partida única, conhecidos como Copa Intercontinental e Copa Toyota.

Qual é a escalação do time do Flamengo?

O técnico Vitor Pereira tem um árduo trabalho pela frente. Onze jogadores entram em campo para enfrentar o Al Hilal nesta terça-feira no Mundial de Clubes da FIFA.

Sem Bruno Henrique e Victor Hugo, o comandante português deverá selecionar apenas os melhores. Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro são 100% titulares, assim como o goleiro Santos.

A dúvida fica na defesa, Varela ou Filipe Luís, assim como Matheuzinho ou Ayrton Lucas, são dúvidas.

Provável escalação do jogo do Flamengo: Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

