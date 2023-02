Quem o Real Madrid enfrenta na semifinal do Mundial de Clubes 2023

Maior vencedor entre todas as edições, o Real Madrid se prepara para disputar o Mundial de Clubes 2023. O time de futebol estreia na quarta-feira, 8 de fevereiro e busca o oitavo título da história. Confira todos os detalhes da estreia do Real Madrid.

Campeão da Champions League na última temporada, o elenco merengue representa a Europa. A última vez que disputou foi em 2018, quando venceu o Al Ain na final.

Quem será o adversário do Real Madrid no Mundial de Clubes?

O Real Madrid vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Seattle Sounders ou Al Ahly na quarta-feira, 8 de fevereiro, em Rabat, no Marrocos, às 16h (Horário de Brasília).

Como representa o continente europeu, o elenco tem a vantagem de começar a jogar somente na semifinal. Se vencer vai para a final do Mundial mas se perder aí brigará pelo terceiro lugar contra o perdedor da outra semifinal na chave.

A delegação espanhola deve viajar depois do fim de semana, já que enfrentará o Mallorca no domingo, 5 de fevereiro, pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol.

Confira a tabela de jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes 2023.

SEMIFINAL DO MUNDIAL

Seattle Sounders ou Al Ahly x Real Madrid

Data: Quarta-feira, 08/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

DISPUTA DO 3º LUGAR (Se disputar):

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 12h30 (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

FINAL DO MUNDIAL 2023 (Se disputar):

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Último título do clube no Mundial

A última conquista do Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA foi em 2018, quando derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na grande final.

O elenco espanhol conquistou a Champions League naquele ano. Na semifinal venceu o Kashima Antlers, do Japão, por 3 a 1, classificado para a final.

Contra o Al Ain a vitória foi de 4 a 1, conquistando assim o sétimo título do Mundial na história do clube. O time espanhol venceu as edições de 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018, sendo o maior campeão isolado.

Relembre os momentos da partida.



Onde assistir o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes 2023 tem transmissão da Globo, SporTV, GloboPlay e as plataformas gratuitas FIFA+ e o canal do CazéTV no Youtube e Twitch.

Na TV aberta para todo o Brasil, a emissora transmite somente os jogos do Flamengo. Mesmo se o Rubro-Negro não for para a final a Globo vai transmitir mesmo assim.

Pelo SporTV, emissora disponível em operadoras de TV por assinatura, todos os jogos do Mundial serão transmitidos ao vivo aos assinantes. No GloboPlay, serviço de streaming, a plataforma realiza a retransmissão de ambos os canais.

O torcedor também tem duas opções para acompanhar de graça na internet: o canal do CazéTV, no Youtube e Twitch, e no FIFA+, disponível no site (www.fifa.com) com todos os confrontos ao vivo e 100% gratuito.

GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES