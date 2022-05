Qual canal vai passar jogo do Ceará x General Caballero e horário (17/05)

Equipe do Ceará precisa da vitória para se classificar até as oitavas da Copa Sul-Americana na temporada

Valendo a classificação para as oitavas de final na Copa Sul-Americana, o Ceará recebe o General Caballero nesta terça-feira, 17 de maio, pela penúltima rodada do grupo G, a partir das 19h15 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Confira em qual canal vai passar o jogo do Ceará hoje.

Qual canal vai passar jogo do Ceará hoje?

O jogo do Ceará hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de imagens da Copa Sul-Americana, o canal da Conmebol é quem vai exibir as grandes emoções do jogo nesta terça-feira do Ceará para todos os estados do Brasil.

A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e DirecTV GO. De maneira online, o torcedor pode acompanhar através dos aplicativos Now, Sky Play e DirecTV GO.

Informações do jogo Ceará x General Caballero hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Conmebol TV

Escalações de Ceará x General Caballero

Provável escalação do Ceará: Richard; Messias, Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Bruno Pacheco Rodrigo Lindoso, Richard, Wescley, Vina; Mendoza e Erick. Técnico; Dorival Junior.

Provável escalação do General Caballero: Juanito Alfonso; Duarte, Barreto Viera, Vergara, Fernández; Heinze, Rodríguez, Escobar, Ayala Torres; Páez e Salcedo. Técnico: Luciano Theiler

Ceará e General Caballero na Sul-Americana

Líder do grupo G com 12 pontos, o time do Ceará está próximo de carimbar o seu passaporte até a próxima fase da Sul-Americana. A combinação de resultados com a vitória do time cearense e a derrota do Independiente, da Argentina, na rodada, garantem os brasileiros nas oitavas de maneira direta.

Com apenas um ponto conquistado até aqui, o time do General Caballero não tem mais chances de se classificar para as oitavas da competição. Com um empate e três derrotas, o elenco sequer venceu nas rodadas da primeira fase e, por isso, não poderá disputar entre os classificados.

Último jogo do Ceará x General Caballero

Realizado em 26 de abril de 2022, na temporada atual, as equipes de Ceará e General Caballero se enfrentaram pela última vez.

Em partida válida pela terceira rodada do grupo G, o time do Ceará levou a melhor por 2 x 0, com gols de Erick e Messias.

Veja como foi o último jogo entre os times.