Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Madureira e Fluminense se enfrentam neste domingo, 22 de janeiro pela temporada atual

Qual canal vai passar jogo do Fluminense x Madureira ao vivo no Carioca 2023

Para se manter vivo na briga pela liderança do Campeonato Carioca, o Fluminense vai disputar os três pontos neste domingo, 22 de janeiro, diante do Madureira. Com 100% de aproveitamento até aqui, o jogo do Fluminense hoje vai ser no Estádio Kleber Andrade, Espírito Santo. Saiba como assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes da transmissão.

Com início às 18h (horário de Brasília), a partida entre Fluminense e Madureira vai trazer grandes emoções e muita qualidade dentro de campo. O tricolor carioca quer chegar até a liderança e assim desbancar o Flamengo pelo título da Taça Guanabara.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense hoje tem transmissão da BAND às 18h, horário de Brasília.

A emissora é dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca este ano. Ela é a única que pode exibir na TV aberta e também nos canais pagos a partida entre o Madureira e Fluminense neste domingo.

O canal Bandeirantes exibe a partida ao vivo e de graça para todos os estados do Brasil. A equipe de transmissão não foi disponibilizada pela emissora.

Outra opção é acompanhar a retransmissão pelo site da Band (www.band.uol.com.br) de graça e ao vivo. É só sintonizar o portal e clicar na opção "Ao vivo" e se cadastrar com email e senha.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, Espírito Santo

Onde assistir: BAND

+ Yuri Lima do Mirassol tem 1 gol na carreira; veja quanto vale o jogador

Madureira x Fluminense

O Madureira começou a temporada do Campeonato Carioca com dois empates. Na primeira rodada ficou no empate com o Vasco fora de casa, enquanto na segunda arrancou o ponto diante do Flamengo. Neste domingo, o elenco vai jogar no Espírito Santo e vai buscar a primeira vitória na temporada do estadual.

Na tabela, ocupa a 8ª posição com dois pontos.

Escalação do Madureira: Dida; Rhuan, Cavalini, Guilherme Ferreira, Maurício; Banguelê, Rafinha, Henrique, Matheus Lira; Luiz Paulo e Gustavo.

Do outro lado, o Fluminense aparece na vice-liderança com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e nenhuma derrota no momento. O tricolor carioca estreou com vitória diante do Resende, enquanto na segunda rodada ganhou do Nova Iguaçu em casa.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari; André, Martineli, Yago, Ganso; Jhon Arias e Cano.

Por que o jogo vai ser no Espírito Santo?

Assim como foi embate do Flamengo na rodada passada, o jogo entre Fluminense e Madureira neste domingo também será disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no estado de Espírito Santo.

Inicialmente, a partida seria realizada no Estádio Conselheiro Galvão, em Madureira, no Rio de Janeiro, mas foi transferida para o Espírito Santo. A informação foi confirmada pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Como o mando de campo pertence ao Madureira, o time pode escolher o local em que vai mandar o seu jogo. Neste caso, esse é o segundo duelo do Carioca em que disputará em outro estado.

O estado confirmou medidas necessárias para receber os torcedores cariocas e também do ES neste domingo.

Terceira rodada do Campeonato Carioca

Além do jogo do Fluminense hoje, confira todos os embates da terceira rodada do Campeonato Carioca.

SÁBADO, 21/01:

Flamengo 2 x 0 Nova Iguaçu

Portuguesa RJ x Bangu

DOMINGO, 22/01:

Resende x Boavista - 15h30

Volta Redonda x Audax - 16h

Madureira x Fluminense - 18h

