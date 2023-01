Volante Yuri Lima tem 1 gol na carreira; veja quanto vale o jogador do Mirassol

Nos últimos dias, o nome de Yuri Lima tem estampado as principais páginas de fofoca da werb, após o volante do Mirassol confirmar que está vivendo um affair com a cantora Iza, um dos grandes nomes da atualidade na música. Com passagens pelo Audax, Santos e Fluminense, saiba qual é o valor do jogador e sua trajetória.

Volante Yuri Lima joga no Mirassol e tem valor alto

Yuri nasceu em 5 de agosto de 1994, em São Paulo. Ele coleciona passagens em grandes times em seu currículo como jogador de futebol. Ele começou na base do Audax, de São Paulo, ainda sob o comando técnico de Fernando Diniz.

Aos 28 anos, o volante Yuri Lima veste a camisa do Mirassol, clube do interior paulista. Ele disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista. Em sua carreira, no entanto, passou por grandes clubes como Santos, Cuiabá, Juventude e Fluminense.

Yuri foi anunciado como o novo reforço do Mirassol em 02 de janeiro de 2023. Ele também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o clube. Na temporada, ele já disputou dois jogos como titular, tendo uma assistência.

De acordo com o portal Transfermarkt, o valor de mercado de Yuri Lima é € 600 mil, pouco mais de 3 milhões de reais na cotação de janeiro de 2023. O número do jogador cresceu desde que começou a carreira, como em 2019 que passou de 500 para 600 mil euros.

A sua estreia no profissional aconteceu no Campeonato Paulista em 2015. Um ano depois, ele foi emprestado para o Santos, participando de 21 jogos no Brasileirão com a camisa do Peixe, segundo o portal UOL. No Santos, ele marcou o único gol da sua carreira.

O único gol do jogador foi marcado em vitória do Santos contra a Chapecoense por 3 a 0 em 2016, no Campeonaot Brasileiro.

Em 2019, ele foi contratado pelo Fluminense e novamente foi dirigido pelo treinador Fernando Diniz. A condição foi por empréstimo, com 11 partidas pelo clube carioca.

Já no ano de 2021, após uma passagem sem grande sucesso no Rio de Janeiro, transferiu-se para Cuiabá, além de passar também pelo Juventude em 2022.

No início de 2023, Yuri foi contratado de maneira oficial pelo Mirassol, principalmente para jogar o Paulistão e o Campeonato Brasileiro da Série B.

Em 2018, ele foi vendido do Audax para o Santos pelo valor de € 235 mil, segundo o Transfermarkt. As outras transferências acontecem sempre por empréstimo ou custo zero.

Jogador vive romance com a cantora Iza

Mas não foi bem o futebol que colocou Yuri Lima nas páginas de notícias nos últimos dias, mas sim o romance do atleta com a cantora Iza, de 32 anos.

Yuri é bastante reservado com a sua vida pessoal, assim como a cantora. No entanto, em foto publicada pelo jogador, no dia 17 de janeiro, ele publicou uma foto nos stories do Instagram onde aparece com uma mulher, e no mesmo instante torcedores reconheceram a silhueta da cantora.

Confira a foto publicada por Yuri Lima.

Em entrevista ao Gshow, Yuri confirmou o affair mas garante que não gosta de falar sobre a vida privada.

"Olha, eu sou muito reservadão. Não quero falar disso não. Estamos nos conhecendo. O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela".

Iza, enquanto isso, está de férias na Ásia. A cantora publicou fotos da viagem nas redes sociais, mas não confirmou ou falou sobre o assunto.

