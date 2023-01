Qual é o salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr em 2023?

Qual é o salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr em 2023?

Após ser desligado do Manchester United após declarações polêmicas sobre o técnico e a direção do clube, Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Mas o que realmente surpreende é o salário que o português vai receber, tornando-se o jogador mais bem pago do mundo.

Salário do Cristiano Ronaldo em 2023

Contratado pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai receber por ano 200 milhões de euros, praticamente R$ 1,11 bilhão na cotação de dezembro de acordo com o portal UOL.

Cristiano assinou contrato até junho de 2025. Com o novo salário, ele desbanca Mbappé, Messi e Neymar e se torna o jogador com o maior salário do mundo.

Por mês o valor gira em torno de R$ 94 milhões. Já por dia o número fica em 3 milhões de reais por dia, o mesmo que 548 mil euros, segundo o UOL.

Nos outros clubes que jogou, Cristiano também ganhava uma bagatela como salário. No Real, o seu salário era de 21 milhões de euros por temporada, segundo o site Torcedores.

Pela Juventus, o valor era de 31 milhões de euros por ano.

Contrato do Cristiano Ronaldo com o Al Nassr

De maneira surpreendente, Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Al Nassr, na Arábia Saudita, jogando fora da Europa pela primeira vez na carreira.

O português já vestiu a camisa do Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Agora, vai representar o futebol da Arábia Saudita ao lado dos brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, velhos conhecidos do futebol na Europa.

O contrato é válido até junho de 2025. Além do salário astronômico, Cristiano também vai embolsar valores publicitários com o clube e bônus. Durante a Copa do Mundo do Catar, o português foi desligado do Manchester United após uma entrevista polêmica em que provocou o técnico do clube inglês, Erik ten Hag, e a diretoria.

História do Al Nassr, clube saudita

O Al Nassr foi fundado em 1955, com o Príncipe saudita Abdul Rahman bin Saud Al Saud assumindo o controle da diretoria em 1960.

Segundo o portal GOAL, ele morreu em 2004, mas o time ainda recebe ajuda financeira da família real do país.

O Al Nassr, além de ser um dos mais valiosos e ricos do futebol no país, também é um dos clubes de maior sucesso no Campeonato Saudita de Futebol. Além de Cristiano, também já passaram pelo clube os atletas Giuliano, ex-jogador do Grêmio, Petros, Maicon Roque e o goleiro do Napoli, Ospina.

LEIA TAMBÉM:

De McLaren Senna a Rolls-Royce: veja os carros do Cristiano Ronaldo

CR7: Quantas Champions tem o Cristiano Ronaldo?