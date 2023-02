Qual canal vai passar jogo do Inter hoje no Campeonato Gaúcho (05/02)

Em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Gaúcho, o Internacional visita o Novo Hamburgo neste domingo, 5 de fevereiro, no Estádio do Vale. Com início às 20h30 (horário de Brasília), o jogo do Inter hoje é válido pela quinta rodada da competição.

O Campeonato Gaúcho reúne doze equipes na primeira fase. Elas disputam onze rodadas em pontos corridos, onde os quatro melhores avançam para a semifinal e os dois últimos são rebaixados.

Como assistir jogo do Inter hoje ao vivo

Premiere e GloboPlay vão transmitir o jogo do Inter hoje no Gauchão ao vivo.

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho. A emissora exibe os jogos dos grandes aos sábados, enquanto outros embates são transmitidos ao vivo no SporTV ou Premiere.

No caso do jogo do Inter hoje, é o pay-per-view quem realiza a transmissão ao vivo em todo o Brasil. O pacote de canais está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, além de compras avulsas no GloboPlay e no Amazon Prime Video.

Quem é assinante do GloboPlay pode assistir ao jogo deste domingo na plataforma de streaming.

Perguntas frequentes de como assistir futebol no GloboPlay

Tem futebol na Globoplay?

O GloboPlay tem futebol sim. Dá para assistir os canais Globo, SporTV e Premiere na plataforma se for assinante.

Qual plano do Globoplay tem Premiere?

Os planos que oferecem o Premiere são de R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 39,90 ou o GloboPlay+ canais ao vivo e o Premiere por R$ 89,90 ao mês.

Tem como ver SporTV no Globoplay?

Sim, mas é preciso ser assinante.

Relacionados do Internacional para o jogo de hoje

O técnico Mano Menezes faz suspense sobre a escalação deste domingo. É possível que o comandante escolha titulares com reservas contra o Novo Hamburgo.

Todos os atletas estão na relação de convocados para o jogo da quinta rodada. A surpresa pode ser o retorno de Alemão na linha de ataque.

Confira a lista de relacionados.

📝 Jogadores relacionados para enfrentar o Novo Hamburgo. #VamoInter pic.twitter.com/Nb1TAvVjeg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 4, 2023



