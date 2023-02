Que horas é o jogo do Internacional x Novo Hamburgo hoje no Gaúcho (05/02)

Que horas é o jogo do Internacional x Novo Hamburgo hoje no Gaúcho (05/02)

A bola rola na quinta rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo (5/2). O Internacional busca a terceira vitória consecutiva, enquanto o Novo Hamburgo precisa se afastar da zona de rebaixamento. No Estádio do Vale, o jogo do Internacional começa às 20h30 (Horário de Brasília).

Que horas é o jogo do Internacional hoje

O jogo do Novo Hamburgo x Interacional hoje, na quinta rodada do Campeonato Gaúcho, começa às 20h30, oito e meia da noite, horário de Brasília.

A partida neste domingo, 5 de fevereiro de 2023, vai ser no Estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

O pontapé inicial da partida vai ser às oito e meia da noite pelo horário de Brasília. Porém, torcedores que estão nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem às 19h30, no horário local.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje

O jogo do Internacional hoje vai passar no Premiere e GloboPlay para todo o Brasil.

Sem transmissão na TV aberta, o pay-per-view exibe a partida entre Novo Hamburgo e Internacional neste domingo ao vivo para todo o Brasil. O pacote de canais está disponível em operadoras de TV por assinatura com valores entre R$59,90 a R$89,90.

Dá para assistir a retransmissão do Premiere na plataforma GloboPlay, da Rede Globo. Basta acessar a plataforma no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, Android ou iOS, tablet, smartv e videogames.

O Premiere está disponível também de maneira avulsa no GloboPlay e Amazon Prime Video.

Data: 05 de fevereiro de 2023

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

Onde assistir ao vivo: Premiere e GloboPlay

Horário do jogo do Internacional: 20h30 (horário de Brasília)

Como vai funcionar o Campeonato Gaúcho?

Doze times disputam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho em 2023. Por onze rodadas em turno único, eles se enfrentam na busca pela classificação até a fase seguinte.

Os quatro primeiros na tabela avançam para a semifinal, jogada em ida e volta. O primeiro lugar enfrenta o quarto, e o segundo joga contra o terceiro.

Os vencedores avançam para a final da temporada gaúcha. Não tem disputa por terceiro lugar.

Arbitragem

O árbitro do jogo do Internacional hoje vai ser Douglas Schwengber da Silva, em duelo contra o Novo Hamburgo pela rodada do Campeonato Gaúcho.

Os assistentes vão ser Lucio Beiersdorf Flor e Estefani Adriati Estrela da Rosa, definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

O quarto árbitro será Sergio Eduardo dos Santos Moraes.

