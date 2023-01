Qual canal vai passar jogo do Liverpool hoje na Copa da Inglaterra (29/01)

Como assistir ao jogo do Liverpool hoje na Copa da Inglaterra? Sob pressão depois de empatar com o Chelsea no clássico, o elenco comandado por Klopp entra em campo neste domingo, 29 de janeiro, para enfrentar o Brighton na quarta rodada do tradicional torneio inglês. A partida tem início às 10h30 (horário de Brasília) no Falmer Stadium.

O elenco que vencer na quarta rodada, onde dezesseis equipes jogam na Copa da Inglaterra, avançam para as oitavas de final, ainda sem horário e data definidos.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje na Copa da Inglaterra

ESPN e Star + vão transmitir o jogo do Liverpool hoje às 10h30, horário de Brasília.

Os direitos de imagens da Copa da Inglaterra pertencem aos canais ESPN. Na temporada, somente a emissora pode exibir na TV paga os confrontos, incluindo o jogo do Liverpool hoje contra o Brighton neste domingo.

O embate vai passar somente em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Basta sintonizar a programação e assistir ao vivo.

Outra opção é acompanhar no Star Plus, plataforma de streaming. O torcedor pode assistir no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv, além do próprio site (www.starplus.com).

Escalações do jogo de hoje:

Moder e Colwill estão indisponíveis para o jogo deste domingo.

Provável escalação do jogo do Brighton hoje: Steele; Estupiñán, Webster, Dunk, Lamptey; Gilmour, Allister, Groß; Mitoma, Ferguson e March.

O técnico Klopp tem muitos desfalques em seu plantel de jogadores. Van Dijk, Luis Díaz, Diogo Jota, Arthur e Firmino continuam fora.

Provável escalação do jogo do Liverpool hoje: Kelleher; Konaté, Alexander-Arnold, Gomez, Tsimikas; Fabinho, Keita, Thiago; Elliott, Núñez e Fábio Carvalho.

Qual é o próximo jogo no Campeonato Inglês

Após a rodada na Copa do Inglaterra no fim de semana, o Liverpool volta a jogar na Premier League no próximo sábado, 4 de fevereiro, contra o Wolves.

A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês no Molineux Stadium, a partir das 12h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Os Reds ocupam a nona posição da tabela, enquanto os Lobos estão em 17º lugar com 17 pontos, ou seja, apenas um lugar acima da zona de rebaixamento.

