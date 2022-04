Qual canal vai passar jogo do São Paulo x Everton e horário hoje (14/04)

Tem jogão na Copa Sul-Americana hoje! O São Paulo recebe o Everton (Chile) nesta quinta-feira, às 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Líder do grupo, o tricolor quer manter a vantagem na competição. Por isso, descubra em qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje.

Estão no grupo D as equipes de Ayacucho, Jorge Wilstermann, São Paulo e Everton.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo e Everton hoje vai passar na Conmebol TV (TV paga e Pay-per-view), a partir das 19h15, no horário de Brasília, pela segunda rodada da Sul-Americana nesta quinta-feira.

A única opção do torcedor são paulino acompanhar a partida de hoje é através da Conmebol TV, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e DirecTV GO. Isso porque a entidade detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana.

Para ter acesso aos canais, basta procurar no site de cada operadora ou até mesmo aplicativo, escolher o pacote que cabe no seu bolso, seja por R$19,90 ou R$29,90 na fatura ao fim do mês, e então assistir ao vivo os jogos.

Outra opção é através das plataformas em aplicativos como a Sky Play e NOW.

Data: 14/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: Conmebol TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

São Paulo e Everton na Sul-Americana

O São Paulo estreou de maneira honrosa na Sul-Americana e, por isso, é o líder do grupo D com 3 pontos. Para permanecer no topo da chave, o elenco de Rogério Ceni precisa vencer o jogo desta quinta-feira e, só então, continuar o caminho como favorito até as oitavas da competição. Além disso, Rogério deve mesclar titulares com reservas para o embate.

Do outro lado, o Everton não teve o começo de temporada que esperava. Na primeira rodada, o elenco chileno empatou com o Jorge Wilstermann e, por isso, precisa melhorar o desempenho no jogo desta noite para buscar a primeira vitória a todo custo na Sul-Americana. Pelo grupo D, está em terceiro lugar com apenas 1 ponto.

Escalação do São Paulo x Everton

Escalação do São Paulo: Jandrei (Volpi), Moreira, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor, Patrick, Marquinhos, Rigoni e Luciano (Calleri).

Escalação do Everton: De Paul, Medina, Barroso, Oyarzún, Ibacache, Echeverría, Álvaro Madrid, Sánchez, Cuevas, Lucas Di Yorio e Sosa

Último jogo de São Paulo e Everton

Na primeira rodada da Sul-Americana, o São Paulo fez bonito e venceu o Ayacuch fora de casa por 3 x 2, com gols de Arboleda, Miranda e Luciano. Barrios e Techera descontaram.

Já o Everton, do Chile, empatou com o Jorge Wilstermann em 1 x 1, jogando em casa.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do São Paulo.

