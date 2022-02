Onde assistir o jogo do Flamengo x Resende hoje ao vivo e horário – 27/02

O Flamengo recebe o Resende neste domingo, 27/02, Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca. Onde assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Resende hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai ter transmissão no canal Record, no pay-per-view Cariocão Play e na Twitch, a partir das 16h no horário de Brasília.

Informações do jogo do Flamengo hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Transmissão: Record, PPV do Cariocão Play e Twitch

A partida pode ser assistida no canal da Record pela TV aberta nos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Lucas Pereira vai narrar, enquanto Athirson e Gutemberg de Paula comentam. O PPV do Cariocão Play está disponível pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo nos valores R$ 27,90 e R$49,90. Na Twitch, os canais Casimiro, Flow e Ronaldo TV transmitem de graça.

Últimos resultados de Flamengo e Resende

19/03/2021 – Flamengo 4 x 1 Resende – Campeanato Carioca

03/02/2020 – Resede 1 x 3 Flamengo – Campeanato Carioca

23/01/2019 – Resende 1 x 1 Flamengo – Campeanato Carioca

19/03/2017 – Resende 0 x 1 Flamengo – Campeanato Carioca

Escalação de Flamengo x Resende

O Flamengo entra em campo neste domingo pelo Campeonato Carioca depois de vencer o Botafogo na última rodada. Agora, é o grande favorito a levar os três pontos e, principalmente, por contar com o fator casa e a torcida em peso. Em segundo lugar com 19 pontos, pode assumir a liderança se ganhar.

Flamengo: Diego Alves, Fabrício Bruno, Noga, Filipe Luís, Isla; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

Do outro lado, o Resende vem em sétimo lugar com 8 pontos, ou seja, venceu dois jogos, empatou também dois e perdeu três em toda a temporada do campeonato. Agora, busca se redimir para levar os três pontos para casa e, consequentemente, buscar o G-4 na competição.

Resende: Jefferson; Juninho, Janderson, Heitor, Alan Cardoso; Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel; Igor Bolt, Rafael Macena.

Confira o último jogo do Flamengo e Resende.

