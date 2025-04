Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje e como assistir (15/04/25)?

Nesta terça-feira, 15 de abril, o SBT exibe para todos os estados do Brasil o jogo do Borussia e Barcelona pelas quartas de final da Champions League. A transmissão começa às 16h (de Brasília). Confira a programação.

Jogo da Champions no SBT hoje (15/04/2025)

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Borussia e Barcelona nesta terça-feira, 15 de abril, a partir das 16h. A transmissão será para todo o Brasil com a narração e comentários de Benjamin Back, Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.