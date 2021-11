Qual jogo vai passar na Globo hoje, terça-feira? 16/11

Tem rodada do Brasileirão e Eliminatórias nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021. Qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora transmite após o Jornal Nacional, a partir das 20h30 (horário de Brasília) o confronto da Seleção em todos os estados do país.

Qual jogo que vai passar na Globo hoje?

Um jogo do Campeonato Brasileiro Série A e o clássico entre Argentina e Brasil possuem transmissão na Globo hoje, terça-feira em 16 de novembro de 2021. No entanto, a emissora disponibilizará o confronto do Brasileirão somente para um estado, ou seja, de acordo com a audiência e a proposta da rodada.

Em São Paulo e todo o Brasil, o confronto entre Argentina e Brasil é a grande atração. Enquanto isso, o estado de Minas Gerais também vai passar o duelo entre Athletico-PR e Atlético MG, na Série A, no período da tarde.

Confira a programação da Globo no futebol nesta terça-feira para assistir ao vivo.

Athletico-PR x Atlético-MG (16h) – Globo em MG e GE.GLOBO

Argentina x Brasil (20h30)– Globo para todo o Brasil

Jogos da rodada nesta terça-feira

Abrindo a 33ª rodada na Série A do Brasileiro, dois jogos serão realizados ao vivo nesta terça no período da tarde e também no comecinho da noite. Próximo de se tornar campeão brasileiro, o Galo entra em campo buscando os três pontos.

Já nas Eliminatórias, o Brasil já está classificado mas busca garantir a vitória contra a Argentina em clássico do futebol mundial. Enquanto isso, as outras seleções da Conmebol precisam vencer para terminar a última rodada do ano, 14ª, na parte de cima da tabela.

Confira todos os jogos desta terça-feira no futebol.

SÉRIE A

Athletico-PR x Atlético-MG – 16h – Arena da Baixada

Grêmio x RB Bragantino – 18h – Arena do Grêmio

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

Bolívia x Uruguai – 17h – Estádio Hernando Siles

Venezuela x Peru – 18h – Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

Colômbia x Paraguai – 20h – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Argentina x Brasil – 20h30 – Estadio San Juan del Bicentenario

Chile x Equador – 21h15 – Estádio San Carlos de Apoquindo

+ Confira todos os jogos de hoje, terça-feira, para assistir ao vivo