Quando será o sorteio dos jogos do Mundial de Clubes 2021?

A FIFA prepara para o final de novembro o sorteio que definirá todos os confrontos do Mundial de Clubes, marcado começar em 2022 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Confira os elencos já classificados para o Mundial de Clubes 2021, como funciona o campeonato e datas do sorteio.

Quando será o sorteio do Mundial?

O sorteio que define todos os confrontos do Mundial de Clubes será realizado em 29 de novembro de 2021 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de acordo com o jornalista Marcel Rizzo, do portal UOL Esportes. O evento vai acontecer dois dias depois da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em 27 de novembro, onde todos os times já serão conhecidos.

Além disso, as datas dos jogos também serão divulgadas pela FIFA, podendo ser janeiro ou fevereiro. O calendário sofreu alterações extremas depois que o Japão desistiu de sediar o campeonato pelos altos casos de Covid-19. Depois, o governo do Rio de Janeiro chegou a se oferecer, mas a entidade recusou. Por fim, bateu o martelo para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, tornando-se a sede oficial do Mundial de 2021.

Quem vai participar do Mundial em 2021?

Quatro equipes já estão classificadas para o Mundial de Clubes de 2021. O Chelsea venceu a Champions League, competição da UEFA, e por isso carimbou de primeira o seu passaporte para disputar o tão esperado Mundial da FIFA. Além disso, também aparecem Auckland City, da Oceania, o Al Ahly, do Egito, vencedor da Liga dos Campeões da África, e o Monterrey, ganhador da CONCACAF.

Dessa maneira, restam apenas dois times para serem revelados: o campeão da Libertadores e Liga dos Campeões da Ásia. O chaveamento, entretanto, será escolhido por sorteio da FIFA quando todos os participantes já estiverem definidos.

Chelsea – UEFA Champions League

Al Ahly – Liga dos Campeões da África

Al-Jazira – Representante do País-sede

Auckland City – Representante da Oceania

Palmeiras ou Flamengo – Campeão da Libertadores/Conmebol

Al-Hilal ou Steelers – Representante da AFC

Monterrey – Representante da CONCACAF (América do Norte/Caribe)

Como funciona o Mundial de 2021?

Diferentemente do que se pensa, o Mundial de Clubes em 2021 vai manter o formato original utilizado desde 2015. O novo sistema de competição deverá ficar para 2022.

Sete representantes dos continentes disputam a primeira fase. O playoff, disputado com o time do país-sede e o representante da Oceania, define quem avança até as quartas de final. Com hierarquias diferentes, clubes escolhidos entram na disputa somente nas semifinais enquanto outros jogam os primeiros jogos.

Dessa maneira, dois confrontos únicos acontecem onde quem vencer segue até a semifinal e quem perder disputa o 5º lugar. Assim, os vencedores de cada semifinal tornam-se os finalistas para brigar pelo título de melhor equipe do mundo assim como determina a FIFA. Por fim, os perdedores batalham para herdar o terceiro lugar.