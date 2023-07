Quantos gols a Marta tem em Copa do Mundo de futebol?

Jogadora disputa em 2023 a sexta Copa do Mundo com o Brasil

Seis vezes vencedora do prêmio da FIFA de melhor jogadora do mundo, a brasileira Marta é um ícone do futebol feminino. Em 2023, ela vai disputar a Copa do Mundo pela sexta vez com a Seleção Brasileira em busca do primeiro título. Mas quantos gols Marta tem na competição?

Marta tem quantos gols na Copa do Mundo?

A brasileira Marta tem 17 gols marcados na Copa do Mundo de futebol feminino, garantindo o título de maior artilheira de todos os tempos. Com cinco edições no currículo e prestes a jogar a sexta, Marta pode aumentar o número de gols em 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

A jogadora marcou o décimo sétimo gol de pênalti em 18 de junho de 2019, contra a Itália, pela terceira e última rodada da fase de grupos na França. Ela ultrapassou o alemão Miroslav Klose e tornou-se a maior artilheira de Copas do Mundo da história.

Além do título de artilheira, Marta também é a única jogadora a balançar as redes em cinco edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA, já que disputou em 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. A atacante do Orlando Pride terá a chance de aumentar os números em campo.

O primeiro gol de Marta na Seleção Brasileira em Copa do Mundo aconteceu em 21 de setembro de 2003, contra a Coreia do Sul na primeira rodada da fase de grupos. Com apenas 17 anos, a jogadora assumiu a responsabilidade e cobrou o pênalti, garantindo a vitória por 3 a 0 para o Brasil.

Quem são as artilheiras da Copa do Mundo Feminina?

Marta domina o topo da artilharia da Copa do Mundo de futebol feminino ao balançar a rede 17 vezes. A diferença da brasileira para o segundo lugar de Birgit Prinza e Abby Wambach é de três gols.

Como vai jogar o Mundial de 2023 na Austrália e Nova Zelândia, a brasileira poderá aumentar a vantagem que possui na lista, assim como as concorrentes poderão brigar para tomar a ponta, o que parece difícil.

Confira a lista das maiores artilheiras da Copa do Mundo Feminina.

1) 17 gols: Marta

2) 14 gols: Birgit Prinza (Alemanha) e Abby Wambach (EUA)

3) 12 gols: Michelle Akers (EUA)

4) 11 gols: Sun Wen (China)

5) 11 gols: Cristiane Rozeira e Bettina Wirgmann (Alemanha)

6) 10 gols: Ann Kristin Aarones (Noruega), Heidi Mohr (Alemanha), Christin Sinclair (Canadá) e Carli Lloyd (EUA)

7) 9 gols: Linda Medalen (Noruega) e Hege Riise (Noruega)

Marta foi artilheira na Copa do Mundo de 2007

Com sete gols marcados, Marta assumiu a artilharia do Mundial em 2007, na China. Representando a Seleção Brasileira, disputou a sua segunda edição do torneio da FIFA.

Justamente naquele ano, o Brasil fez a melhor campanha da sua história no futebol feminino. O país passou em primeiro lugar no grupo D ao bater a China, Dinamarca e Nova Zelândia. Só aqui, Marta fez quatro gols.

Depois, nas quartas de final contra a Austrália, por 3 x 2, a atacante marcou um gol de pênalti. Na semifinal contra os Estados Unidos, em triunfo por 4 x 0, Marta fez dois gols em desempenho impecável, chegando a final pela primeira vez na história do país.

Contra a Alemanha, o Brasil perdeu por 2 x 0, com gols de Prinz e Laudehr. Mesmo assim, Marta levou a Chuteira de Ouro da edição e foi a melhor jogadora do campeonato de futebol naquele ano, superando a norte-americana Abby Wambach e a norueguesa Ragnhild Gulbrandsen, com seis gols cada.

