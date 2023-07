A Seleção Brasileira de futebol feminino disputará a Copa do Mundo em julho e agosto de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Com Marta, a maior jogadora de todos os tempos, a equipe já disputou todas as edições do torneio, mas quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol feminino?

Quantas Copas do Mundo tem a seleção feminina do Brasil?

Apesar da tradição, a Seleção Brasileira de futebol feminino nunca venceu a Copa do Mundo, cuja primeira edição foi em 1991. O elenco disputou todas as edições do campeonato da FIFA e até chegou a beliscar o pódio em algumas ocasiões, mas isso sigfinica que em 2023, sob o comando de Pia Sundhage, o Brasil busca o seu primeiro título do Mundial.

Em 32 anos de copa, a melhor campanha do elenco brasileiro foi no Mundial foi em 2007, quando alcançou a final, mas perdeu para a Alemanha. Mesmo com grandes jogadoras no plantel, o time de elite não consegue manter o bom desempenho nas competições e, assim, acaba eliminado.

No ano de 2019, última edição da Copa do Mundo de futebol feminino, o Brasil perdeu nas oitavas de final para a França.

Campanhas da seleção feminina do Brasil em Copas do Mundo

Mesmo sem títulos, a Seleção Brasileira fez boas campanhas entre todas as oito edições. Relembre.

Copa 1991 na China - perdeu na fase de grupos

A China foi o palco da primeira edição da Copa do Mundo de futebol feminino. Apenas doze elencos participaram, incluindo o Brasil após a regulamentação entre a CBF e a CBF em 1983, com o fim da imposição da Era Vargas.

Na fase de grupos, a Seleção Brasileira enfrentou os Estados Unidos, Suécia e Japão por três rodadas. Ganhou das japonesas, mas perdeu para a Suécia e os Estados Unidos, ocupando a terceira posição com dois pontos, eliminado na fase de grupos.

Na final, os Estados Unidos ganharam na Noruega por 2 a 1.

Copa 1995 na Suécia - caiu na fase de grupos

Com doze participantes, a Suécia recebeu a segunda edição da Copa do Mundo de futebol feminino. No grupo A ao lado do Japão, Suécia e Alemanha, o Brasil disputou três rodadas. Ganhou das suecas, mas perdeu para as japonesas e as alemães em goleada. Com apenas três pontos, o Brasil ocupou a quarta e última posição e foi eliminado.

Na final do Mundial, a Noruega bateu a Alemanha por 2 a 0.

Copa 1999 nos Estados Unidos - perdeu nas semifinais

A edição de 1999, nos Estados Unidos, foi a primeira com dezesseis participantes no calendário, incluindo a Seleção Brasileira da CBF. Integrando o grupo B com Alemanha, Itália e México, o time brasileiro fechou a sua participação em primeiro lugar com sete pontos ao derrotar as mexicanas, italianas e empatar com as alemãs.

Na fase final, o Brasil ganhou da Nigéria por 4 a 3 e, na semifinal, perdeu para os Estados Unidos por 2 a 0. Disputando o terceiro lugar, a Seleção ganhou nos pênaltis da Noruega, fechando a sua participação em terceiro lugar, com a medalha de bronze.

Copa 2003 nos Estados Unidos - caiu nas quartas de final

Pela segunda vez consecutiva, os Estados Unidos receberam o Mundial da FIFA. Novamente com dezesseis equipes, a Alemanha venceu a edição e conquistou o seu primeiro título do futebol feminino.

No grupo B, o Brasil com Marta, em sua primeira participação, ficou em primeiro lugar com sete pontos ao vencer a Coreia do Sul, Noruega e empatou com a França. Nas quartas de final, entretanto, a Seleção perdeu para a Suécia por 2 a 1, e se despediu da competição.

Copa 2007 na China - segundo lugar

A edição de 2007, realizada na China, foi a melhor campanha do Brasil na Copa do Mundo feminina. Com a presença de Marta, que disputou o torneio pela segunda vez, o elenco terminou em primeiro lugar no grupo D com nove pontos ao ganhar da Nova Zelândia, China e a Dinamarca.

O elenco sul-americano ganhou da Austrália por 3 a 2 nas quartas de final, os Estados Unidos na semifinal por 4 a 0,

Copa 2011 na Alemanha - perdeu nas quartas de final

A Alemanha foi o palco da Copa do Mundo de futebol feminino em 2011, novamente com 16 seleções incluindo o Brasil. Pelo grupo D, o elenco brasileiro ganhou da Austrália na rodada de estreia, superou a Noruega e de Guiné Equatorial, fechando a participação como líder em nove pontos.

Nas quartas de final, entretanto, a Seleção Brasileira foi derrotada nos pênaltis para os Estados Unidos. Na final, foi a vez do Japão superar as americanas nos pênaltis após o empate em 1 a 1.

Copa 2015 no Canadá - caiu nas oitavas de final

A Copa do Mundo do Canadá foi a primeira com 24 seleções no quadro de participantes. Pelo grupo E, o time brasileiro com Marta em campo ganhou da Coreia do Sul, Espanha e Costa Rica, ocupando a liderança com nove pontos.

Nas oitavas de final, entretanto, o Brasil foi derrotado pela Austrália por 1 a 0. Na final, os Estados Unidos reencontrou o Japão e, desta vez, as americanas levaram a melhor por 5 a 2.

Copa 2019 na França - perdeu nas oitavas de final

A França foi o palco da oitava edição da Copa do Mundo de futebol feminino. O Brasil terminou em terceiro lugar no grupo C com seis pontos depois de vencer a Jamaica, perder da Austrália e superar a Itália na última rodada. Com o seu resultado, o Brasil avançou até as oitavas de final como melhor terceira colocada.

Contra a França, anfitriã do torneio, a Seleção acabou derrotada por 2 a 1. Na final entre Estados Unidos e Holanda, as americanas ganharam por 2 a 0 e conquistaram o quarto troféu.

Quem mais venceu a Copa do Mundo de futebol feminino?

A Seleção de futebol feminino dos Estados Unidos é quem mais venceu a Copa do Mundo da FIFA. Com quatro títulos, conquistados em 1991, 1999, 2015 e 2019, as americanas dominam a lista.

Alemanha, Japão e Noruega completam o ranking de vencedoras do Mundial. Em 2023, não há favoritas para o troféu de maior prestígio no futebol feminino.

Estados Unidos - 4 títulos (1991, 1999, 2015 e 2019)

Alemanha - 2 títulos (2003 e 2007)

Japão - 1 título (2011)

Noruega - 1 título (1995)

Qual é a maior artilheira de todas as Copas do Mundo de Futebol Feminino FIFA?

Apesar de não tem nenhum título enquanto equipe, é a brasileira Marta a maior artilheira da Copa do Mundo de futebol feminino da FIFA. A jogadora disputou cinco edições do torneio e, em 2023, fará a sua sexta participação com o Brasil.

Marta estreou no Mundial em 2003, com apenas 17 anos. Desde então são 20 partidas e 17 gols, deixando grandes jogadoras para trás na lista da artilharia. Hoje, Marta veste a camisa do Orlando Pride, nos Estados Unidos.

Michelle Akers, dos Estados Unidos, foi a atleta que mais marcou gols na mesma edição. Em 1991, ela balançou as redes em dez oportunidades. Neste mesmo ano, o país conquistou o seu primeiro título na competição feminina. Outra brasileira que está na artilharia é Cristiane, com 11 marcações.

Confira a lista completa das artilheiras da Copa do Mundo

1) Marta - 17 gols

2) Birgit Prinza (Alemanha) - 14 gols

3) Abby Wambach (EUA) - 14 gols

4) Michelle Akers (EUA) - 12 gols

5) Sun Wen (China) - 11 gols

6) Cristiane Rozeira - 11 gols

7) Bettina Wirgmann (Alemanha) - 11 gols

8) Ann Kristin Aarones (Noruega) - 10 gols

9) Heidi Mohr (Alemanha) - 10 gols

10) Christin Sinclair (Canadá) - 10 gols

11) Carli Lloyd (EUA) - 10 gols

