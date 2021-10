Quartas de final da Copa Verde 2021: saiba quais os jogos e datas

A Copa Verde tem definido os jogos de quartas de final da edição de 2021 e a CBF já agendou a data dos confrontos que irão definir os quatro semifinalistas do torneio. A partir do dia 27 de outubro, as equipes iniciam os duelos que serão realizados em partidas de ida e volta. Veja abaixo as datas.

Datas das quartas de final da Copa Verde 2021

Os jogos de ida das quartas de final da Copa Verde 2021 estão previstos para os dias 27 e 28 de outubro. A exceção fica com a partida entre Manaus x Remo, que tem a previsão de ocorrer no mês de novembro. Isso porque, devido os compromissos das equipes no Brasileiro, o duelo precisou ser adiado.

Por outro lado, os confrontos da volta serão realizados entre os dias 3 e 4 de novembro, enquanto a partida do Gavião do Norte com o Leão Azul está agendada para 24 de novembro. A CBF realizou o sorteio de definição dos mandos de campo e as partidas ficaram da seguinte forma:

JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA VERDE

Manaus x Remo – 17/11, às 16h, na Arena da Amazônia

Paysandu x Castanhal-PA – 27/10, às 20h, no Curuzu

Aquidauanense-MS x Vila Nova – 28/10, às 16h, no Noroeste

Brasiliense-DF x Nova Mutum-MT – 28/10, às 15h, no Defelê

JOGOS DA VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA VERDE

Remo x Manaus – 24/11, às 20h30, no Baenão

Castanhal-PA x Paysandu – 03/11, às 15h, no Modelão

Vila Nova x Aquidauanense-MS – 04/11, às 19h30, no OBA

Nova Mutum-MT x Brasiliense-DF – 03/11, Às 16h, no Valdir Wons

Onde assistir a Copa Verde?

As transmissões da Copa Verde 2021 ocorrem através da plataforma Eleven Sports, que transmite os confrontos ao vivo para todo o país. O sistema é gratuito e o torcedor só precisa entrar no site para acompanhar os embates.

Para os times paraenses, a TV Cultura (PA) exibe os duelos ao vivo no estado.

Quando serão as semifinais?

A CBF ainda não divulgou as datas das partidas de semifinais da Copa Verde. No entanto, a entidade já definiu os mandos de campo da próxima fase. Quem avançar no duelo entre Manaus e Remo faz o primeiro jogo contra quem passar então de Paysandu e Castanhal.

Do outro lado da chave, o classificado de Aquidauanense e Vila Nova atua primeiro em casa, mas diante do vencedor de Brasiliense e Nova Mutum.

