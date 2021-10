Tabela da Copa do Nordeste 2022: jogos da fase preliminar

A terceira e última fase eliminatória da Copa do Nordeste de 2022 está definida. As equipes vão em busca das quatro vagas disponíveis para a fase de grupos do maior torneio regional. As datas e horários ainda não foram selecionadas. Confira a tabela completa da Pré-Copa do Nordeste e saiba como assistir as disputas.

Tabela de jogos da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste

Com o fim da segunda rodada da fase preliminar na Copa do Nordeste, os confrontos para a terceira fase foram definidos. Porém, datas e horários ainda não foram estipulados.

O chaveamento também já foi estipulado, com jogos de ida e volta, enquanto o mando de campo na partida de volta fica para a equipe melhor ranqueada. Em caso de empate no agregado, os pênaltis são necessários.

Floresta, Ferroviário, Vitória, Botafogo-PB, Sousa e ABC já estão classificados para a terceira rodada, enquanto aguardam os resultados entre CRB x River e o jogo entre América-RN x Moto Club na quinta-feira.

CRB/River x América-RN/Moto Club

Floresta x Ferrovirário

Vitória x Botafogo-BP

Sousa x ABC

Onde assistir a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste possui transmissão dos canais SBT, na TV aberta, apenas nas terças-feiras. Além disso, cada um dos confrontos é transmitido por uma emissora diferente, ou seja, o jogo do Vitória é transmitido pela afiliada na Bahia, enquanto o Santa Cruz tem o seu jogo passado em Pernambuco.

Outra opção é o PPV do Nordeste FC, disponível de graça através do site oficial (www.nordestefc.com.br). Ao acessar o portal, cadastre-se gratuitamente e, assim, poderá assistir todos os jogos da fase preliminar quando e onde quiser.

Por fim, o canal no Youtube da Copa do Nordeste também disponibiliza confrontos do torneio de acordo com o calendário estipulado pela CBF.

Como funciona a Copa do Nordeste?

Pela fase preliminar, 16 jogos na primeira fase são realizados enquanto apenas oito avançam para a segunda em formato de jogo único. Dessa maneira, quem vencer segue até a terceira e última parte em busca das quatro vagas na edição 2022 da Copa do Nordeste.

Os quatro times se juntam então aos já classificados, totalizando 16 clubes que são divididos em dois grupos com oito cada, onde um grupo enfrenta o outro. Após oito rodadas, os quatro primeiros de cada agrupamento avançam às quartas de final.

Nas eliminatórias, os confrontos acontecem em partidas únicas mas com o chaveamento do 1º B enfrenta o 4º B, o 2ªA visita o 3ªA. Do outro lado, o 1ª A encontra o 4ªA e, por fim, o 2ºB joga contra o 3º B.

Por fim, as quatro equipes vencedores jogam a semifinal, também realizada em mão única até alcançarem a decisão em busca do desejado troféu da Copa do Nordeste em 2022.

