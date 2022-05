Que canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo (24/5)

Equipe do Inter precisa da vitória diante do 9 de Octubre para se classificar até as oitavas de final

É tudo ou nada para o Inter no jogo de hoje! Pela última rodada do grupo E na Sul-Americana, a equipe gaúcha recebe o 9 de Octubre nesta terça-feira, 24 de maio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para não perder nenhum lance, saiba que canal vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo.

A equipe do Internacional precisa vencer o jogo de hoje e torcer por tropeço do Guaireña, empatado na pontuação.

Que canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo?

Procurando saber em que canal vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo? O torcedor deve sintonizar o canal da Conmebol TV nesta terça-feira para acompanhar todas as emoções da decisão na Sul-Americana hoje.

Responsável pelos direitos de transmissão, a emissora da Conmebol é quem exibe para todos os estados do Brasil o confronto desta terça-feira. O canal só está disponível nas operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO.

Se você prefere assistir online, então deve sintonizar os aplicativos para celular ou tablet do NOW, Sky Play ou DirecTV GO.

Informações do jogo do Inter hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Yael Falcón (Argentina)

Onde assistir: Conmebol TV

Internacional e 9 de Octubre na Copa Sul-Americana

Líder do grupo E com 9 pontos, o Inter só precisa vencer o jogo desta terça-feira para se garantir na próxima fase da Sul-Americana. Entretanto, o elenco gaúcho está empatado em pontos com o Guaireña e, por isso, deve torcer por um tropeço, já que o clube pode ultrapassar o Colorado no saldo de gols.

Do outro lado, o 9 de Octubre não tem mais chances de brigar pela classificação e, por isso, apenas entra em campo nesta terça para cumprir a tabela da Sul-Americana na primeira fase. Em toda a temporada, marcou uma vitória, um empate e três derrotas, dentro e fora de casa.

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Mendez, Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson, Carlos de Pena, Maurício; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes

Escalação do 9 de Octubre: Pinos; Becerra Willa, Lucas, Torres, Nazareno; Jaramillo, Cazares; Da Luz, Luna Morán, Phillips; Stephens. Técnico: Juan Carlos León

Último jogo de Internacional x 9 de Octubre

A data de 6 de abril de 2022 foi a última vez que as equipes de Internacional e 9 de Octubre entraram em campo para se enfrentarem. A partida foi válida pela primeira rodada do grupo E na Sul-Americana.

Por 2 x 2, as equipes somaram apenas um ponto para cada. Os gols foram de Mauro da Luz, dois, e Maurício e Wesley.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes pelo vídeo a seguir.