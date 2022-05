Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: classificados, data e horário

Garantidas as vagas nas oitavas da Libertadores, é chegada a hora de definir cada um dos confrontos do mata-mata através do sorteio. A Conmebol já definiu a data e o horário para o evento, com sede em Assunção, no Paraguai. Com três equipes brasileiras já classificadas, saiba quando ser o sorteio das oitavas da Libertadores 2022 e como funciona.

Quando será o sorteio das oitavas da Libertadores 2022?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores será no dia 27 de maio, sexta-feira, a partir das 13h (Horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

O evento contará com a presença de dois apresentadores, o discurso do Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o tão esperado sorteio do mata-mata das principais competições da temporada. Imagens, vídeos e o resumo da fase de grupos também serão mostrados aos telespectadores.

Além de realizar o sorteio para a Libertadores, a Conmebol também define o chaveamento das oitavas para a Copa Sul-Americana.

Como será o sorteio das oitavas da Libertadores 2022?

As dezesseis equipes da Libertadores serão divididas entre os potes 1 e 2. No primeiro pote, ficam os times que terminaram em primeiro lugar em seu grupos enquanto no segundo, estão os elencos que se garantiram em segundo na competição.

O apresentador do sorteio tira uma bolinha de cada vez. O sorteado do primeiro pote vai enfrentar o sorteado do segundo, e assim por diante. Lembrando sempre que os times do pote 1 vão jogar o confronto de volta em casa sempre.

Times do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas de final, assim como equipes que estavam no mesmo grupo pela fase anterior.

Classificados Libertadores 2022

As equipes de Palmeiras, Estudiantes, Flamengo, Talleres, Colón, Atlético MG e River Plate já estão classificadas para as oitavas de final da Libertadores 2022.

A última rodada definirá as últimas vagas para o mata-mata da Libertadores. Lembrando que somente os dois primeiros colocados avançam até as oitavas, onde irão disputar em jogos de ida e volta a classificação.

Confira o atual cenário da fase de grupos da Libertadores.

GRUPO A:

Deportivo Táchira e Emelec disputam a segunda vaga

GRUPO B:

Libertad, Athletico PR, The Strongest e Caracas disputam as duas vagas

GRUPO C:

RB Bragantino, Vélez e Nacional disputam a segunda vaga

GRUPO D:

Tolima e Independiente del Valle brigam pela segunda classificação. América MG está fora da disputa

GRUPO E:

Deportivo Cali, Corinthians e Boca Juniors brigam pelas duas vagas

GRUPO F:

Fortaleza e Colo-Colo disputam a última vaga do grupo

GRUPO G:

Cerro Porteño e Olimpia disputam na última rodada pela segunda vaga

GRUPO H:

Flamengo e Talleres já estão classificados

Quando começa as oitavas de final da Libertadores 2022?

As oitavas de final da Libertadores vão acontecer em 29 de junho (ida) e 6 de julho, ida e volta respectivamente.

O primeiro colocado em seu grupo tem direito de jogar a decisão em sua casa. Entretanto, é importante ressaltar que não tem mais gol fora de casa na Libertadores, ou seja, possuem o mesmo valor dentro e fora do seu estádio.

Depois, as quartas de final serão nas semanas de 3 e 10 de agosto, também com ida e volta.

+ Próxima corrida da Fórmula 1 é o GP de Mônaco na temporada 2022