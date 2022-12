Que horas é o jogo da Suíça hoje x Sérvia (02/12): canal na TV e como assistir online a Copa

Em clima de final, as seleções de Sérvia e Suíça se enfrentam pela última rodada do grupo G nesta sexta-feira, 02 de dezembro, pela fase de grupos na Copa do Mundo do Catar. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo da Suíça hoje vai ser no Estádio 974, na cidade de Doha. Descubra como e onde assistir ao jogo da Copa hoje.

Que horas é o jogo da Suíça hoje ao vivo?

O horário do jogo da Suíça hoje e Sérvia vai ser às 16h (horário de Brasília), nesta sexta-feira pela terceira e última rodada da fase de grupos.

No Catar, a bola rola às 22h pelo horário local. Todos os jogos são disputados no finalzinho da tarde ou à noite pelo forte calor que faz no país árabe.

Nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha a diferença com o horário de Brasília deve ser verificada.

Onde vai ser o jogo da Suíça hoje x Sérvia na Copa?

Sérvia x Suíça vai ser jogado no Estádio 974, localizado em Doha, no Catar. O local recebeu cinco partidas da fase de grupos, sendo esta sexta, além de estar marcado para um dos duelos nas oitavas de final.

Com capacidade para 44 mil torcedores, o estádio também chamado de Ras Abu Aboud Stadium é feito com containers, com a principal ideia de sustentabilidade.

🏟 Ras Abu Aboud Stadium 🗓 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🚢 Will be constructed using shipping containers, removable seats & other modular 'building blocks'

Como assistir o jogo da Suíça hoje na Copa?

Com transmissão exclusiva, o jogo da Suíça hoje contra a Sérvia vai passar na:

SporTV 3

FIFA+

GloboPlay

Portal GE

Com o jogo do Brasil no mesmo horário, a Globo dará prioridade para o duelo. Por isso, a única maneira de curtir a disputa entre sérvios e suíços será no SporTV 3, canal disponível somente em operadoras de TV paga. Julio Oliveira será o encarregado de narrar o embate com comentários de Alexandre Lozetti, Fabio Junior e Janette Arcanjo.

Para quem gosta de assistir pelo celular, basta sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming, sem precisar ser assinante seja no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo.

Outra opção é o portal GE (www.ge.globo.com), que terá transmissão gratuita com narração de Renata Silveira narra enquanto Richarlyson comenta.

Por fim, o serviço de streaming FIFA+ (www.fifa.com) também disponibiliza a partida para todos os brasileiros em site e no aplicativo de graça.

Escalações:

Provável escalação da Suíça: Sommer; Rodríguez, Elvedi, Akanji, Widmer; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas e Embolo.

Provável escalação da Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Zivkovic, Lukic, Kostic; Sergej Milinković-Savic, Tadic e Mitrovic.

Nenhuma das seleções tem desfalques para a partida desta sexta-feira, a última da fase de grupos.

Cenários do grupo G na Copa do Catar 2022

Com o Brasil já classificado para as oitavas de final, resta apenas uma vaga no grupo G que será definida nesta sexta-feira, entre três seleções.

Jogando contra os reservas da Seleção Brasileira, a equipe de Camarões terá que vencer o jogo, além de torcer contra os suíços. Já a Suíça, com 3 pontos, só precisa vencer ou empatar o seu jogo para se classificar.

Enquanto isso, a Sérvia que só tem um ponto na conta, terá que vencer o seu jogo e também torcer por uma vitória dos brasileiros.

GRUPO G

1 Brasil - 6 pontos

2 Suíça - 3 pontos

3 Camarões - 1 ponto

4 Sérvia - 1 ponto

