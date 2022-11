Saiba o que esperar do primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Time da Sérvia é bom? Conheça o 1º adversário do Brasil na Copa do Catar

O primeiro grande adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar é a Sérvia, durante a fase de grupos pelo grupo G. Em 2018, as seleções se enfrentaram justamente na fase de grupos, com vitória brasileira. Agora, o cenário é completamente diferente. Torcedores querem saber se o time da Sérvia é bom e o que esperar do primeiro rival da equipe canarinho com um raio-x completo.

Time da Sérvia é bom? Conheça o elenco

A resposta que você espera é sim torcedor, o time da Sérvia é bom. O elenco chega confiante para disputar a classificação para as oitavas de final na Copa do Mundo no grupo G, ao lado de Brasil, Suíça e Camarões.

No grupo G, a Sérvia também tem um certo favoritismo ao seu lado. Depois da Seleção Brasileira, a equipe é o melhor elenco na disputa e que também deve brigar com os suíços pela vaga.

O destaque da Sérvia é Dusan Vlahovic, atacante da Juventus de 22 anos. O atleta despontou enquanto jogador da Fiorentina entre 2018 e 2021, até ser comprado pela Velha Senhora de Turim. Desde então, ele anotou 36 partidas com 16 gols marcados na Velha Senhora, de acordo com o portal Transfermarkt.

Outro jogador importante no elenco é Tadic, atacante do Ajax e camisa 10 da Sérvia. O atleta contabiliza nesta temporada três gols marcados e catorze assistências, segundo o Transfermarkt.

O torcedor brasileiro também deve ficar de olho Luka Jovic, da Fiorentina, Kostic, da Juventus, Gudelj , Sevilla, Maksimovic, jogador do Napoli e Duricic, do Sampdoria. Já Mitrovic, estrela do Fulham, tem problemas físicos, mas ainda é considerado o grande craque do time.

Confira a convocação completa da Sérvia para a Copa do Catar em 2022

GOLEIROS: Milinkovic Savic (Torino), Dmitrovic (Sevilla) e Predrag Rajkovic (Mallorca).

DEFESA: Stefan Mitrovic (Getafe), Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha) e Srdan Babic (Almería).

MEIAS: Gudelj (Sevilla), Segej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Napoli), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK) e Darko Lazovic (Verona).

ATACANTES: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina) e Radonjic (Torino).

Provável escalação da Sérvia no jogo do Brasil

O técnico Dragan Stojkovic deve utilizar os seus principais jogadores na busca pela vitória contra a Seleção Brasileira, na rodada de estreia da Copa do Mundo no Catar.

Mesmo com a confiança lá em cima, Dragan ainda possui desfalques importantes no plantel de jogadores como Mitrovic, atleta do Fulham, e Kostic, da Juventus, conforme indicou o portal GE.

As duas peças são as únicas preocupações do treinador. Mesmo assim, as opções para jogar no ataque são Jovic e Vlahovic. Se Mitrovic estiver 100%, aí vai jogar com o atleta da Juve, o jovem de 22 anos Vlahovic.

Confira qual pode ser a provável escalação da Sériva contra o Brasil.

Escalação da Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic; Jovic e Vlahovic.

Último jogo da Sérvia antes da Copa do Mundo

Antes de entrar em campo na Copa do Mundo, a Sérvia disputou amistoso internacional contra a seleção de Bahrein, na sexta-feira, 18 de novembro no Al Muharraq Stadium.

Por 5 a 1, a seleção sérvia levou a melhor e garantiu a vitória no jogo preparatório para o Mundial da FIFA. Os gols foram de Tadic duas vezes, Vlahovic, Duricic e Jovic.

É importante ressaltar que amistosos são diferentes de jogos na Copa do Mundo. Nas Eliminatórias, por exemplo, a Sérvia deu show e se garantiu na liderança do grupo A com 20 pontos, três de vantagem com Portugal ao anotar oito vitórias, seis empates e duas derrotas em toda a competição.

Confira os resultados dos últimos jogos da Sérvia.

Bahrein 1 x 5 Sérvia - Amistoso

Noruega 0 x 2 Sérvia - Liga das Nações

Sérvia 4 x 1 Suécia - Liga das Nações

