Horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022: calendário completo, horários dos jogos, datas de todos os jogos da Seleção no Catar

Os horários dos jogos do Brasil na Copa ainda não estão completamente definidos. O calendário completo, com a data e hora, vai depender de como a Seleção avançar na primeira fase. No entanto, independentemente dos primeiros resultados, todas as partidas da equipe brasileira serão disputadas entre 12h e 16h (horário de Brasília).

Veja quais são os possíveis caminhos para o time brasileiro chegar à final do campeonato.

A Copa do Mundo do Catar será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro, com 32 seleções disputando o título mundial.

Tabela de horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

A primeira etapa dos jogos da Copa do Mundo é a fase de grupos, quando os times se enfrentam dentro de suas divisões entre si. As duas seleções mais bem colocadas vão para às oitavas de final.

O Brasil inicia sua campanha no Grupo G contra a Sérvia em Lusail, no mesmo dia em que a Suíça enfrenta Camarões.

24 de novembro (quinta-feira) - Brasil X Sérvia - 16h (horário de Brasília)

28 de novembro (segunda-feira) - Brasil X Suíça - 13h (horário de Brasília)

02 de dezembro (sexta-feira) - Brasil X Camarões - 16h (horário de Brasília)

Se a Seleção avançar para as oitavas, existem duas opções. Caso o Brasil passe em primeiro lugar, ele irá pegar o segundo colocado do grupo H. Se a equipe brasileira ficar em segundo lugar, ela enfrenta o time que passou na primeira posição também do grupo H.

De qualquer maneira, se o Brasil for classificado para as oitavas, ele irá enfrentar Portugal, Gana, Uruguai ou Coréia do Sul. Veja as possíveis datas.

Possível cronograma da fase eliminatória - se o Brasil terminar em 1º no Grupo G

Caso o Brasil passe em primeiro lugar, a seleção brasileira enfrenta o segundo colocado do grupo H, no dia 5 de dezembro às 16h, no estádio 974, em Doha.

Oitavas de final

5 de dezembro (Segunda-feira) - Brasil X 2° colocado do grupo H, às 16h (horário de Brasília)

Quartas de final

Com a Seleção avançando nas oitavas nesse chaveamento, o Brasil enfrenta nas quartas algum time do grupo E (Espanha, Alemanha, Japão, Costa Rica ou Nova Zelândia) ou do grupo F (Bélgica, Canadá, Marrocos ou Croácia). Nesse caso, é preciso esperar os resultados da primeira fase para ter uma ideia de quem pode ser o adversário. O jogo das quartas será realizado dia 9 de dezembro às 12h no estádio Education City, em Doha.

9 de dezembro (sexta-feira) - às 12h

Semifinal

Ainda seguindo esse chaveamento com o Brasil passando em primeiro lugar, a Seleção disputará a semifinal no dia 13 de dezembro às 12h no estádio de Lusail, em Lusail.

13 de dezembro (terça-feira) às 16h

Final

Caso o Brasil avance em todas as etapas, a seleção disputa a final no dia 18 de dezembro às 12h, no estádio de Lusail. Ainda não é possível arriscar quem pode ser o adversário da seleção no último jogo, pois são 16 times do outro lado da chave disputando a vaga.

18 de dezembro (domingo) às 12h

Possível cronograma se o Brasil terminar em 2º no Grupo G

Caso o Brasil passe em segundo lugar, o calendário e horário dos jogos mudarão um pouco.

Oitavas de Final

Nas oitavas, passando em segundo lugar, a partida será no dia 6 de dezembro às 16h, no estádio de Lusial, também contra algum dos times do grupo H, desta vez com o primeiro colocado do H.

6 de dezembro (terça-feira) - Brasil X 1° colocado do grupo H às 16h

Quartas de Final

Se a Seleção avançar nas oitavas, o Brasil enfrenta o próximo adversário 10 de dezembro, às 12h, no estádio Al Thumama, em Doha.

10 de dezembro (sábado) às 12h

Semifinal

Com o Brasil passando das quartas, time joga a semifinal dia 14 de dezembro às 16h no estádio Al Bayt, em Al Khor.

14 de dezembro (quarta-feira) às 16h

Final

Independentemente de qualquer chaveamento, a final da Copa será realizada no dia 18 de dezembro às 12h no estádio de Lusail.

18 de dezembro (domingo) às 12h

Disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo 2022

Os dois times eliminados nas semifinais, se enfrentam na disputa de terceiro lugar, dia 17 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. A ideia da partida é definir quem será a seleção com a medalha de bronze na Copa do Mundo.

Em 2014, o Brasil perdeu para a Alemanha na semi e disputou o terceiro lugar no pódio com a Holanda. A seleção brasileira perdeu o jogo por 3x0 e encerrou a competição na quarta posição.

Disputa de terceiro lugar

17 de dezembro (sábado) - às 12h

Quando é Brasil x Sérvia na Copa do Mundo de 2022?

Data: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 (Estádio Lusail)

Horário: 16h

O Brasil garantiu uma vitória decisiva no último confronto com a Sérvia, em 2018, para garantir sua vaga nas oitavas de final da Rússia, e está confiante em repetir o feito no Catar.

Um resultado positivo os colocará em uma posição forte para avançar para a fase eliminatória, mas um empate ou uma derrota abriria o grupo.

Quando é Brasil x Suíça na Copa do Mundo de 2022?

Data: segunda- feira, 28 de novembro de 2022 (Estádio 974)

Horário: 13h

O segundo jogo do Brasil na fase de grupos traz outra lembrança da Rússia 2018, quando o empate da Suíça em Rostov-on-Don ameaçou atrapalhar o time de Tite.

Se o Brasil conseguir terminar este jogo com quatro ou mais pontos na tabela, eles estarão confiantes de que já têm o suficiente para garantir uma vaga na fase de mata-mata como potenciais vencedores do grupo.

Quando é Brasil x Camarões na Copa do Mundo de 2022?

Data: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 (Estádio Lusail)

Horário: 16h

O Brasil encerra sua campanha no Grupo G contra Camarões.

Se eles já passaram nos dois primeiros testes, esta pode ser uma oportunidade para Tite rodar sua equipe repleta de estrelas, embora ele esteja ansioso para garantir que eles cheguem às eliminatórias com o máximo de força antes de um possível encontro com o vice-campeão em Grupo H, que inclui Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai.