Ele é bom? Saiba quem é o goleiro da Sérvia na Copa do Mundo 2022 no Catar

A Sérvia é uma das seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo do Catar em 2022. Pelo grupo G, as equipes se enfrentarão na quinta-feira, 24 de novembro, pela estreia da competição. Os torcedores querem conhecer os rivais do Brasil logo na primeira rodada, por isso saiba quem é o goleiro da Sérvia no Catar.

Quem vai ser o goleiro da Sérvia na Copa do Catar?

O goleiro titular da Sérvia é Vanja Milinkovic-Savic, de 25 anos. O jogador defende o Torino, da Itália, desde 2020 quando retornou do empréstimo ao elenco belga Standard Liège.

Milinkovic-Savic é um dos grandes talentos do futebol sérvio. Ele é o irmão mais novo de Sergej Milinković-Savić, que defende a Lazio, também na Itália.

O arqueiro começou a sua carreira no futebol nas categorias de base do GAK Juvenis, da Áustria. Mais tarde, transferiu-se ao Vojvodina, da Sérvia, onde ganhou a primeira chance no profisisional em 2014. Desde então, Vanja passou por equipes como Manchester United, Lechia e Torino em 2017.

Porém, o clube chegou a emprestar o jogador para times como o SPAL, Ascoli e Standard Liège. Agora, permanece no elenco desde 2020 como titular.

Milinkovic-Savic na Seleção da Sérvia

O atleta tem apenas 25 anos, mas já é goleiro da Sérvia titular desde 2021. Milinkovic-Savic contabiliza pela equipe nacional sete partidas, entre amistosos, Eliminatórias e também na Nations League, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Milinkovic ganhou a sua primeira oportunidade em 2021, quando estreou em amistoso contra o Catar. Desde então, conseguiu o seu espaço no elenco titular.

A sua trajetória com a Seleção da Sérvia, entretanto, não é recente. O atleta veste as cores do time nacional desde os 16 anos, quando integrou as categorias de base em torneios jovens.

Para a Copa do Mundo do Catar, Savic deve ser o titular em quase todos os jogos. Além dele, também foram convocados os goleiros Dmitrovic, do Sevilla, e Predrag Rajkovic, do Mallorca.

Confira o elenco de convocados da Sérvia.

Jogos da Sérvia na Copa do Mundo 2022

A seleção da Sérvia está no grupo G com Brasil, Suíça e Camarões na Copa do Mundo do Catar. O elenco é considerado o segundo favorito a avançar para as oitavas de final, depois da Seleção Brasileira.

O primeiro desafio da Sérvia é contra a Seleção nesta quinta-feira, 24 de novembro, no Estádio Lusail, a partir das quatro da tarde (horário de Brasília). Quem vencer garante a liderança do grupo.

Lembrando que apenas os dois primeiros da chave avançam para as oitavas de final.

Brasil x Sérvia (1ª rodada grupo G)

Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Camarões x Sérvia (2ª rodada grupo G)

Segunda-feira, 28/11 às 07h (Horário de Brasília)

Estádio Al Janoub

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

Sérvia x Suíça (3ª rodada grupo G)

Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio 974

Onde assistir: FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

