Que horas é o jogo do Brasil hoje x Japão e onde assistir amistoso (06/06)

Encerrando a agenda de amistosos na Ásia, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 6 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio, capital japonesa. O confronto promete bom futebol dentro de campo e muita rivalidade entre as seleções. Saiba que horas é o jogo do Brasil hoje e onde assistir ao vivo e de graça.

Que horas é o jogo do Brasil hoje na segunda?

O jogo do Brasil hoje vai começar a partir das 07h20, sete e vinte da manhã, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Globo vai transmitir ao vivo e de graça o jogo do Brasil nesta segunda-feira para todos os estados do Brasil. Galvão Bueno vai assumir o microfone na narração.

Outra opção é o canal do SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, com narração de Luiz Carlos Jr. em todo o Brasil.

Para acompanhar online, o portal do Globo Esporte exibe as imagens de graça no seu website, assim como o site do Globo Play (www.globoplay.globo.com) e o serviço de streaming para assinantes.

Informações do jogo do Japão x Brasil hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 07h20 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Tóquio

Onde assistir: Globo, SporTV, Globo Play e Portal GE

Brasil e Japão em amistoso internacional

A Seleção Brasileira venceu a Coréia do Sul por 5 a 1 na última quinta-feira, jogando em Seul. Com gols de Richarlison, Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, a equipe de Tite mostrou porque é uma das favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo no Catar, marcada para novembro. Hoje, o elenco deve ser o mesmo, já que o comandante quer observar os seus jogadores e testar as melhores formações para o compromisso oficial.

Do outro lado, o Japão também venceu o amistoso que disputou contra o Paraguai na última semana, marcando quatro gols. Os japoneses também estão na Copa do Mundo, integrando o grupo E com Espanha, Alemanha e o terceiro colocado que será da repescagem mundial.

Escalações do jogo do Brasil x Japão

O goleiro Éderson e Gabriel Magalhães são os desfalques dos brasileiros.

Escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles (Arana); Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Neymar. Técnico: Tite

Os japoneses não possuem novos desfalques ao jogo de hoje.

Escalação do Japão: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka, Morita; Minamino, Ito e Asano. Técnico: Hajime Moriyasu

Retrospecto de Brasil x Japão

Foram doze partidas em toda a história da disputa. O Brasil nunca perdeu, tendo apenas 2 empates no histórico de confrontos contra o Japão.

A última vez que se encontraram aconteceu em 2017, em amistoso realizado no dia 10 de novembro no Estádio Pierre-Mauroy, na França. Sob o placar de 3 x 1, os brasileiros venceram os japoneses com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, enquanto Makino descontou.