Que horas é o jogo do Galo hoje no Mineiro 2023: horário da transmissão ao vivo

O Atlético Mineiro estreou bem na nova temporada do Campeonato Mineiro. Neste domingo, 29 de janeiro, busca a segunda vitória para assumir a liderança do grupo. Com início às 11h (Horário de Brasília), o jogo do Galo hoje contra o Tombense vai ser no Estádio Soares de Azevedo, pela segunda rodada.

Atlético vem de vitória contra o Caldense, enquanto o Tombense perdeu para o Athletic Club na estreia.

O Campeonato Mineiro traz doze equipes das mais diferentes regiões do estado de Minas Gerais em disputa pelo título do estadual no ano.

Divididas em três grupos de quatro, elas jogam oito rodadas em pontos corridos onde os líderes e os melhores segundos lugares de cada grupo avançam até a semifinal, em ida e volta. Os outros times vão jogar o Troféu Inconfidência em semifinal e final.

Que canal vai passar o jogo do Galo hoje

O jogo do Galo hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay às 11h, horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view exibe a partida entre Tombense e Atlético Mineiro neste domingo para todos os estados do Brasil. No entanto, o Premiere só está disponível por valor extra entre as operadoras de TV por assinatura.

Quem vai narrar a partida vai ser Luiz Carlos Júnior ao lado de Ana Thaís Matos, Fábio Júnior e Fernanda Colombo na arbitragem.

O torcedor também pode comprar o pacote de canais nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime por diferentes valores que vão de acordo com o serviço.

Para quem já é assinante, dá para sintonizar o GloboPlay e acompanhar seja pelo computador no site (www.globoplay.globo.com.br) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Escalações de Tombense x Atlético MG:

Provável escalação do jogo do Tombense hoje: Felipe Garcia; David, Roger Carvalho, Joseph, Manoel; Matheus Trindade, Matheus, Yann Rolim; Keké, Alex Sandro e Kleiton.

Provável escalação do jogo do Galo hoje: Everson; João Vitor, Patrick, Sueliton, Alyson; Fabrício Bigode, Aruá, Erivelton; Aslen, Mayco Felix e Erick Salles.

Contratações do Atlético MG em 2023

Para a nova temporada no futebol brasileiro, o Galo tratou de se preparar. Começou pelo treinador, despedindo-se de Cuca e repatriando Eduardo Coudet, ex-comandante do Celta de Vigo na Espanha.

No plantel de jogadores, chegaram Paulo Henrique, lateral direito, Paulinho, meia, Hyoran, meia e Bruno Fuchs, zagueiro.

Tem também Edenilson, meia de destaque do Internacional, Igor Gomes, meia, e Patrick, meia.

Chegamos em Muriaé nos braços da Massa! 🖤🤍 pic.twitter.com/zpjpbm6bmZ — Atlético (@Atletico) January 28, 2023



