Onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores - horário de Carabobo x Atlético MG (22/02)

O Atlético Mineiro estreia na segunda fase da Libertadores nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, contra o Carabobo na fase preliminar. O jogo do Galo começa às 21h30 (Horário de Brasília) no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Este é apenas o confronto de ida. O segundo jogo está agendado para a próxima quarta-feira, 1º de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Que horas vai ser o jogo do Galo hoje

O jogo do Galo hoje na Libertadores vai ser às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023.

Na Venezuela a partida começa às 20h30, mas como Brasília está 1 hora à frente do país venezuelano, a transmissão no Brasil vai começar às nove e meia da noite.

Quem mora nos estados de estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pode acompanhar a transmissão de Carabobo e Atlético MG a partir das 20h30, horário local.

O Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, localizado em Caracas, na Venezuela, será o palco do confronto nesta quarta-feira. O espaço tem capacidade para receber 23 mil torcedores.

Onde será transmitido o jogo do Galo hoje

O canal ESPN transmite o jogo do Carabobo e Atlético MG hoje na Libertadores às 21h30, horário de Brasília.

Com exclusividade, a emissora exibe a estreia do Galo na competição sul-americana para todo o Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo, DirecTV GO e a Claro. O torcedor tem que ter a emissora na programação para assistir

Os canais ESPN compraram os direitos de transmissão do torneio na temporada. Isso significa que é o único canal que pode exibir na TV paga.

SKY: 198 e 598

CLARO/NET: 70 e 570

OI: 70 e 160

VIVO: 570, 462, 875 e 47

BLU TV: 343

GUIGO TV: 81

Como assistir Carabobo x Atlético MG online hoje

Carabobo x Atlético MG na fase preliminar da Libertadores terá transmissão no Star Plus, GE e GloboPlay, serviço de streaming, ao vivo nesta quarta-feira.

O torcedor tem diferentes opções para acompanhar a partida de estreia do Galo na competição internacional. Este é apenas o jogo de ida, o que significa que nenhum dos elencos será eliminado.

O Star Plus está disponível somente para assinantes. Dá para sintonizar tanto no aplicativo para celular, tablet, computador, smartv e videogames.

Na plataforma GloboPlay e no GE (site de notícias de Globo), a transmissão estará aberta para quem também não é assinante acompanhar. Basta clicar AQUI e realizar o seu cadastro na Conta Globo.

A emissora promete transmitir com imagens a partida nesta quarta-feira de graça. É só se cadastrar no portal, encontrar o tempo real e assistir pelo computador ou até no celular.

Tem gol fora de casa na Libertadores?

Não tem gol fora de casa na fase preliminar da Libertadores. Quem marcar gol fora de casa ou dentro terá o mesmo valor na pontuação em ambas as opções.

A Conmebol optou por retirar o critério de gol fora de casa como desempate desde 2021. A medida, segundo a entidade de futebol, é para deixar os confrontos mais equilibrados e de igual para igual, sem dar vantagens para outros times.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para pênaltis e assim definir quem avança para a terceira e última fase.

