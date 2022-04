Que horas é o jogo do Internacional hoje e onde vai passar

Nesta terça-feira, Independiente Medellín e Internacional se enfrentam no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Medellín, na Colômbia, pela terceira rodada do grupo E na Copa Sul-Americana. Para não perder nenhum lance, descubra a seguir que horas é o jogo do Internacional hoje.

Líder do grupo com 4 pontos, o time colombiano vai buscar a vitória no jogo de hoje para aumentar a vantagem e ficar mais próximo da classificação. Do outro lado, sob o comando de Mano Menezes, o Inter busca os três pontos para sonhar com a vaga nas oitavas.

Que horas é o jogo do Internacional hoje?

O jogo do Independiente Medellín e Internacional hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Medellín, na Colômbia.

A Conmebol TV transmite com exclusividade a partida desta terça-feira, 26 de abril, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O canal é responsável por todos os jogos da competição no Brasil.

Para assistir, é necessário ser assinante da Sky, Claro ou DirectTVGO. Se você não pode assistir na televisão, pode acompanhar através do streaming Sky Play, DirecTVGO ou Now.

Ficha técnica do Independiente Medellín x Internacional hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Medellín, na Colômbia

Onde assistir: CONMEBOL TV

Escalação do Independiente Medellín x Internacional

Escalação do Independiente Medellín:​ Luis Vásquez, Arboleda, Víctor, Cadavid, Gutiérrez, Adrián, Mosquera, Ricaurte, Pineda, Vladimir Hernández e Luciano

Escalação do Internacional: Daniel, Bustos, Mercado, Bruno Méndez, Renê, Gabriel, Edenilson, De Pena, Mauricio, Wanderson e Wesley

Últimos jogos de Independiente Medellín e Internacional

O time do Independiente Medellín disputa o Campeonato Colombiano na temporada, enquanto o Inter joga a terceira fase da Copa do Brasil e a primeira divisão do Brasileirão.

Independiente Medellín:

Independiente Medellín 0 x 0 Asociación Magdalena (Campeonato Colombiano)

Independiente Medellín 1 x 0 Tigres (Campeonato Colombiano)

Bucaramanga 2 x 3 Independiente Medellín (Campeonato Colombiano)

Internacional:

Internacional 1 x 1 Guaireña (Copa Sul-Americana)

Internacional 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

Fluminense 0 x 1 Internacional (Campeonato Brasileiro)

