Que horas é o jogo do Sport x Afogados hoje e onde assistir – 13/02

Em partida adiantada pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport enfrenta o Afogados com a bola rolando neste domingo, 13/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela primeira fase. Dessa maneira, confira onde assistir e que horas é o jogo do Sport hoje.

Que horas é o jogo do Sport hoje

O jogo do Sport hoje, pelo Campeonato Pernambucano, tem início às 17h pelo horário de Brasília.

O Premiere (Pay-per-view) vai transmitir o jogo entre Sport e Afogados neste domingo a partir das cinco horas da tarde ao vivo e com exclusividade para todo o Brasil ao vivo. A plataforma do pay-per-view só funciona para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro

TV: Premiere

Online: Premiere

Sport x Afogados no Campeonato Pernambucano

Sport: Em partida adiantada da oitava rodada do Campeonato Pernambucano, o time do Sport entra em campo neste domingo buscando chegar na liderança de qualquer maneira. Neste momento, está em terceiro lugar com 7 pontos vindo de uma vitória e empate nas últimas rodadas.

Afogados: Enquanto isso, o elenco do Afogados se mantém em oitavo lugar, próximo da zona de rebaixamos, com apenas 2 pontos. Dessa maneira, o grupo vai buscar a sua primeira vitória na competição neste domingo, mesmo enfrentando um dos favoritos ao título este ano.

Escalações do Sport e Afogados

Escalação do Sport – Maílson; Ewerthon, Fábio Alemão, Renzo, Lucas Hernández; Watson, Alan, Cáceres, Ítalo; Flávio Souza, Cristiano

Escalação do Afogados – Jhon Jhon; Allefe, Félix, Airton Júnior, Willian Gaúcho; Rômulo, Lucas Vinícius, Victor, Tauã; Jânio, Breno

Veja como foi o último jogo do Sport x Afogados

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI