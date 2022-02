Que horas e onde assistir jogo Sousa x Sergipe na Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste domingo, 13 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste ao vivo com transmissão

Neste domingo, 13/02, a quarta rodada da Copa do Nordeste apresenta o embate entre Sousa e Sergipe com a bola rolando a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Governador Antônio Mariz. Confira a seguir as escalações, o horário e onde assistir o jogo do Sousa x Sergipe hoje.

Onde assistir Sousa x Sergipe hoje

O jogo entre Sousa x Sergipe hoje, pela Copa do Nordeste, vai passar no Nordeste FC (Pay-per-view) ao vivo para assinantes de todo o Brasil a partir das quatro horas da tarde.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão

Local: Estádio Governador Antônio Mariz

TV: Sem transmissão

Online: PPV do Nordeste FC

Sousa e Sergipe na Copa do Nordeste

Sousa: Ao ser derrotado pelo Sport na última rodada, o time do Sousa acumulou a segunda derrotada seguida nas últimas semanas pela Copa do Nordeste. Pelo grupo B, aparece em sétima posição com 3 pontos somente, conquistado uma única vitória até aqui.

Sergipe: Enquanto isso, o elenco do Sergipe tem o mesmo caminho que o seu adversário, uma vez que aparece na lanterna do grupo A sem pontos marcados na competição. Na última rodada, o clube perdeu para o Altos e, neste domingo, vem em busca do primeiro pontinho em seu favor.

Escalações do Sousa e Sergipe

Escalação do Sousa – Ricardo; Iranilson, Jefferson, Marcelo Duarte, Vinícius; Doda, Juninho Paraíba, Esquerdinha, Romeu; André Victor, Jô Boy

Escalação do Sergipe – Kennedy; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Wendel, Elivelton; Ewerton, Diego Aragão, Matheus Silva, Doda; Matheus de Paula, Kaio Wilker

