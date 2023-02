Saiba como assistir ao jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução Cesar Greco / Palmeiras

Palmeiras enfrenta o RB Bragantino nesta quarta-feira, pela décima rodada do Campeonato Paulista

Que horas vai ser o jogo do Palmeiras hoje e qual a escalação (22/02/2023)

Para fechar a décima rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília). O Allianz Parque, na capital paulista, será o palco do jogo do Palmeiras hoje na primeira fase do estadual.

O Verdão já está classificado para as quartas de final do Paulista, enquanto o Braga busca a liderança do grupo A na primeira fase da competição.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Palmeiras hoje no Campeonato Paulista começa às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira em 22 de fevereiro de 2023.

Torcedores que moram nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, acompanham a transmissão da partida às 20h30, por conta da diferença no horário local.

O Allianz Parque é a casa do Verdão. Com capacidade para receber 45 mil torcedores, seguindo o padrão FIFA, o estádio promete casa cheia nesta quarta-feira para o duelo no Paulistão.

Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Qual canal vai passar Palmeiras x RB Bragantino hoje

Record e Premiere vão transmitir o jogo do Palmeiras e RB Bragantino hoje às 21h30.

Na TV aberta, a emissora transmite a partida nesta quarta-feira para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro. Mylena Ciribelli comanda a transmissão, enquanto Lucas Pereira narra a partida ao lado dos comentaristas Dodô e Renato Marsiglia.

Outra opção é assistir no pay-per-view Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo e a Claro por valor extra na mensalidade. O torcedor deve comprar o pacote de canal se quiser acompanhar ao vivo as emoções do Paulistão.

Tem também como comprar o pacote de canais avulso em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

Assistir Palmeiras hoje online

Quem gosta de assistir futebol no celular tem a opção do Paulistão Play, GloboPlay, R7 e o PlayPlus.

Sob responsabilidade da Federação Paulista de Futebol, o torcedor pode assinar o Paulistão Play por R$ 27,90 por mês aí ter acesso as transmissão dos jogos ao vivo, além de documentários e outras divisões no estadual.

Quem é assinante GloboPlay e comprou o pacote de canais Premiere pode assistir ao vivo na plataforma. Dá para sintonizar tanto no site, pelo computador, como nos aplicativos em dispositivos móveis.

Mas para assistir de graça o jogo do Palmeiras hoje é só sintonizar o R7. O site da Record exibe as imagens da partida com narração de Silvio Luiz e comentários de Carioca e Bola. Outra opção é o PlayPlus, serviço de streaming da emissora por assinatura.

Escalações

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino, Raphael Veiga, Zé Rafael; Dudu, Rony e Endrick. O goleiro Marcelo Lomba segue fora.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Juninho Capixaba, Natan; Jadsom, Matheus Fernandes, Bruninho; Sorriso, Alerrandro e Artur. Já os visitantes não podem contar com Helinho, Léo Ortiz, Raul, Lucas Evangelista, Talisson e Vitinho, todos lesionados.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Palmeiras hoje vai ser Douglas Marques das Flores. Os assistentes serão Neuza Ines Back e Amanda Pinto.

A escala da FPF (Federação Paulista de Futebol) determinou Marianna Nanni como quarto árbitro. No VAR, Vinicius Furlan será o grande responsável, com os assistentes Fábio Rogério Baesteiro e Fabio Henrique Fatala e Ednilson Corona.

O Quality manager será Paulo Ricardo Alves.

