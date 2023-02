Qual canal vai passar jogo do Palmeiras x RB Bragantino hoje no Paulistão de graça (22/02)

Classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo contra o RB Bragantino nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, em busca dos três pontos para se manter em primeiro no grupo. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras hoje vai ser pela décima rodada no Allianz Parque.

Líder do grupo D, o Verdão quer se manter na liderança para conquistar a melhor campanha entre os clubes e assim garantir a vantagem na fase eliminatória.

Douglas Marques das Flores vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o RB Bragantino. Os assistentes vão ser Neuza Ines e Amanda Pinto.

Record vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje será transmitido na Record e Premiere às 21h30, horário de Brasília.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil a emissora transmite a partida entre Palmeiras e RB Bragantino nesta quarta-feira de graça. É só sintonizar no canal e curtir ao vivo.

Para quem já está acostumado com os canais pagos, o pay-per-view Premiere é a opção. O pacote de canais está disponível somente por valor extra entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Lembre-se que é preciso pagar para obter o pay-per-view em sua programação. Entre em contato com a operadora que você tem em casa para comprar o pacote.

Também dá para adquirir de maneira avulsa.

Como assistir Palmeiras x RB Bragantino online hoje

Além de acompanhar a partida do Paulistão na televisão, o torcedor também pode assistir no R7, na plataforma PlayPlus e também no Paulistão Play.

Sob os direitos da Federação Paulista de Futebol, o Paulistão Play está disponível somente por assinatura. O torcedor pode assistir aos jogos do Campeonato Paulista, além de duelos da Copinha e divisões inferiores do estadual por apenas R$ 27,90 por mês.

Mas para assistir de graça é só sintonizar o R7, site de notícias da Record. A plataforma retransmite com imagens e narração de Silvio Luiz ao lado dos humoristas Bola e Carioca ao vivo. Outra opção é o PlayPlus, serviço de streaming da Record.

Escalações:

O goleiro Marcelo Lomba segue fora.

O Braga ainda não pode contar com Helinho, Léo Ortiz, Raul, Lucas Evangelista, Talisson e Vitinho.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino, Raphael Veiga, Zé Rafael; Dudu, Rony e Endrick.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Juninho Capixaba, Natan; Jadsom, Matheus Fernandes, Bruninho; Sorriso, Alerrandro e Artur.

Quem vai ser o adversário do Palmeiras nas quartas?

Classificado para as quartas de final com duas rodadas de antecedência, o Palmeiras pode enfrentar o São Bernardo ou o Santo André.

O regulamento determina que o primeiro e o segundo colocado de cada grupo se enfrentam nas quartas, a primeira fase do mata-mata no Campeonato Paulista. Os dois times ainda sonham com a liderança, possibilidade em aberto visto que o São Bernardo tem apenas um ponto a menos que o alviverde.

As quartas de final serão disputadas em 12 de março, domingo, em horarios alternados.

