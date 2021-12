Após vencer a final da Libertadores contra o Flamengo por 2 a 1 em 2021, o Palmeiras se tornou, ao lado de Santos, São Paulo e Grêmio, um dos maiores vencedores de Libertadores, no Brasil, com três conquistas (1999, 2020 e 2021). Com o feito, o Verdão mostra força em competições internacionais após mais de vinte anos sem um título do torneio continental. O clube também é um dos maiores campeões de títulos nacionais. Com isso, confira quantos Brasileirões o Palmeiras tem.

Afinal, quantos Brasileirões o Palmeiras tem?

A Sociedade Esportiva Palmeiras tem dez títulos de Campeonato Brasileiro conquistados nos anos de 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018. Após a unificação dos títulos nacionais pela CBF em 2010, o Verdão teve os quatros primeiros títulos reconhecidos e, por isso, passou a ser octacampeão na época (antes dos títulos de 2016 e 2018).

Em 1960, o Alviverde venceu a Taça Brasil, considerada, agora, a segunda edição de Campeonato Brasileiro. A competição era organizada pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), a atual CBF. Em 1967, o Palmeiras venceu, além da Taça Brasil novamente, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, este organizado pelas federações Paulista e Carioca. É por isso que, com dois títulos em duas competições de organizações diferentes, o Verdão foi bicampeão brasileiro naquele ano.

Em 1969, o Palmeiras venceu a Taça de Prata, também conhecida como o antigo “Robertão”, agora organizada exclusivamente pela CBD. Já em 1972 e em 1973, o Alviverde venceu duas vezes o Campeonato Nacional de Clubes, ainda nas primeiras edições do novo formato da competição. Esse foi o segundo bicampeonato (em sequência) do Verdão em Brasileirões.

Após 20 anos sem vencer o campeonato nacional, o Palmeiras foi novamente bicampeão brasileiro anos de 1993 e 1994. Uma das grandes diferenças de um ano para o outro é que o de 93 tinha 32 clubes, pois a CBF subiu os 12 primeiros clubes da Série B (de 1992) para a Série A. E em, 94, a competição voltou a ter apenas 24 equipes.

Em 2016, o Palmeiras foi o campeão da 60ª edição do Campeonato Brasileiro e venceu o nono título na sua história. Depois de 22 anos sem conquistar o Brasileirão, essa foi a primeira vez que o Alviverde conquistou o torneio no formato de pontos corridos, implementado em 2003.

Em 2018, o Verdão voltou a vencer a competição pela décima vez em sua história e se tornou a primeira equipe brasileira a conseguir o feito.

Qual é o time brasileiro que tem mais títulos?

O time com mais títulos de Campeonato Brasileiro é justamente o Palmeiras com dez conquistas. Atrás do Alviverde aparecem o Flamengo e o Santos com oito campeonatos, o Corinthians com sete e o São Paulo com seis.

Na iminência de ser campeão do Brasileirão de 2021, o Atlético Mineiro deve voltar a ser campeão da competição após 50 anos da sua única conquista, em 1971 (primeira edição do Campeonato Nacional de Clubes).

A lista completa dos vencedores do Campeonato Brasileiro de 1959 até os dias atuais:

1959 – Bahia

1960 – Palmeiras

1961 – Santos

1962 – Santos

1963 – Santos

1964 – Santos

1965 – Santos

1966 – Cruzeiro

1967 – Palmeiras (Taça Brasil) e Palmeiras (Robertão)

1968 – Botafogo (Taça Brasil) e Santos (Robertão)

1969 – Palmeiras

1970 – Fluminense

1971 – Atlético-MG

1972 – Palmeiras

1973 – Palmeiras

1974 – Vasco

1975 – Internacional

1976 – Internacional

1977 – São Paulo

1978 – Guarani

1979 – Internacional

1980 – Flamengo

1981 – Grêmio

1982 – Flamengo

1983 – Flamengo

1984 – Fluminense

1985 – Coritiba

1986 – São Paulo

1987 – Sport e Flamengo

1988 – Bahia

1989 – Vasco

1990 – Corinthians

1991 – São Paulo

1992 – Flamengo

1993 – Palmeiras

1994 – Palmeiras

1995 – Botafogo

1996 – Grêmio

1997 – Vasco

1998 – Corinthians

1999 – Corinthians

2000 – Vasco

2001 – Athletico-PR

2002 – Santos

2003 – Cruzeiro

2004 – Santos

2005 – Corinthians

2006 – São Paulo

2007 – São Paulo

2008 – São Paulo

2009 – Flamengo

2010 – Fluminense

2011 – Corinthians

2012 – Fluminense

2013 – Cruzeiro

2014 – Cruzeiro

2015 – Corinthians

2016 – Palmeiras

2017 – Corinthians

2018 – Palmeiras

2019 – Flamengo

2020 – Flamengo

